Lazio, tira aria di ridimensionamento. Sarri verso l’addio

Repubblica scrive che con la Coppa Italia sono andati persi 50 milioni. La rottura con Lotito è inevitabile. I tifosi: "Ti prego mister rimani".

La sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia non è solo un trofeo sfumato per la Lazio, ma la pietra tombale su una stagione complessa e, forse, su un intero ciclo tecnico. All’ombra di Formello, oggi, aleggia uno spettro che spaventa i tifosi molto più di una finale persa: quello del ridimensionamento.

Sarri verso la rottura con Lotito: il Napoli alla finestra

Come sottolinea Repubblica, la vittoria in Coppa avrebbe potuto rappresentare il collante ideale per ricucire i rapporti tra il tecnico e la società biancoceleste, ma la sconfitta rischia ora di segnare la rottura definitiva. Il futuro del “Comandante” appare più nebuloso che mai.

Il quotidiano entra nel dettaglio delle dinamiche di mercato:

le voci che accostano Sarri ad Atalanta e Napoli circolano con insistenza. Sebbene l’allenatore abbia promesso di parlare prima con la Lazio per correttezza, ad oggi è difficilissimo immaginare una prosecuzione del rapporto.Il motivo è semplice: Sarri esige sul mercato calciatori funzionali alla sua idea di calcio. Se non arriveranno garanzie tecniche ed economiche precise, l’addio è l’ipotesi più probabile.

Una prospettiva che sta terrorizzando la piazza laziale, che sui social implora il mister di non abbandonare la nave (“Ti prego mister rimani, sei il nostro salvatore, ripartiamo insieme”), ma che inevitabilmente fa drizzare le antenne alla dirigenza del Napoli, pronta a fiutare l’occasione di un clamoroso ritorno.

Il tracollo economico di Lotito

Se la vittoria avrebbe potuto fungere da collante per ricucire i rapporti sfilacciati tra Maurizio Sarri e la società, la sconfitta rischia di sancire la rottura definitiva. Il tecnico toscano è stato chiaro: per continuare serve un progetto tecnico all’altezza, con acquisti mirati e funzionali alla sua idea di calcio. Garanzie che, alla luce del mancato introito europeo, Lotito difficilmente potrà o vorrà assecondare.

Ma perché Sarri non ha più garanzie? La spiegazione risiede nel dramma sportivo e finanziario che ha investito la Lazio, che Repubblica definisce senza mezzi termini una “discesa all’inferno”. Niente coppa, niente qualificazione in Europa League e secondo anno consecutivo senza competizioni europee: un unicum negativo per la gestione Lotito.

Il fallimento è pesantissimo soprattutto a livello economico. La vittoria della Coppa Italia avrebbe sbloccato introiti fino a 50 milioni di euro. Invece, la società romana dovrà accontentarsi delle briciole: 4,6 milioni come finalista sconfitta, 2,5 milioni di botteghino e la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. Un ammanco che alimenta la sensazione di un drastico ridimensionamento all’orizzonte, aggravato dal rischio di chiudere fuori dalle prime otto in campionato e dover iniziare la prossima stagione già ad agosto con i preliminari di Coppa Italia.