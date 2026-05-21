L’Atalanta insiste per Sarri e il Napoli non ha voglia di aspettare troppo

Pedullà: "Nel frattempo, un emissario ha chiesto a Sarri la disponibilità per il Fenerbahce. Ma a questo punto è un po’ tardi per una nuova esperienza all'estero"

Il messaggio arriva forte e chiaro: il Napoli non ha tempo da perdere. Appurato che Conte non sarà più il tecnico dei partenopei, urge capire chi prenderà le redini di una panchina diventata piuttosto pesante e ormai abituata a un certo gusto per le vittorie. La pista Sarri, che nei giorni scorsi sembrava caldissima, sta lentamente iniziando a raffreddarsi, con il tecnico di Figline finito nel mirino dell’Atalanta di Giuntoli e il Napoli non intenzionato ad aspettare troppo. Il punto di Alfredo Pedullà.

Sarri-Napoli, i partenopei non aspetteranno all’infinito

Riporta Pedullà:

“Maurizio Sarri sta per decidere il suo futuro: il Napoli aspetta una risposta e non ha troppa voglia di attendere a lungo, ma l’Atalanta ha alzato il pressing come raccontato nell’esclusiva di qualche giorno fa. Nel frattempo proprio nelle ultime ore ci sono state sirene dalla Turchia, un emissario ha chiesto a Sarri la disponibilità per il Fenerbahce. Ma a questo punto è un po’ tardi per una nuova esperienza all’estero.”

Il punto su Italiano

Un altro nome che sembra allontanarsi dal Golfo, nonostante sia stato accostato al Napoli in ogni occasione utile, è quello di Vincenzo Italiano. L’Ad del Bologna, Fenucci, ha infatti dichiarato a Sky Sport:

“Confermo che Vincenzo Italiano è il nostro allenatore, non soltanto perché è legato al club da un contratto, ma anche perché si trova bene nel percorso intrapreso con i ragazzi in queste ultime due stagioni. Non è quindi solo una questione formale, ma anche di sintonia e del rapporto costruito con il Mister. Il nostro desiderio è quello di proseguire questo percorso insieme”

Dunque, domanda da un milione di euro: chi siederà a Napoli l’anno del centenario?