Lang torna al Napoli, il Galatasaray lo scarica, ma il suo futuro dipende da Conte

Lang torna al Napoli. Non per scelta, non per merito, ma perché il Galatasaray ha deciso che non vale 30 milioni. L’opzione di riscatto non verrà esercitata, l’olandese farà le valigie da Istanbul e rientrerà a Castel Volturno come un pacco rispedito al mittente. A confermarlo è Fabrizio Romano:

“Noa Lang non rimarrà al Galatasaray e tornerà a Napoli alla fine della stagione. Decisione presa dal giocatore e dal club, il Gala non farà valere l’opzione di acquisto di 30 milioni di euro e quindi Lang tornerà a Napoli”.

Lang al Napoli: il futuro dipende da Conte

Il punto centrale delle parole di Romano è l’allenatore. L’esperto di calciomercato lo dice senza giri di parole: “Bisognerà capire anche con l’allenatore, sempre che Conte non dovesse restare a Napoli, che è un discorso ancora tutto da vedere, se eventualmente si potrà approfondire la possibilità di un Lang pronto a restare al Napoli. Al momento non è così, cioè al momento ancora non si sta considerando di trattenere Noa Lang. Questo dipenderà da tanti fattori. L’allenatore può essere uno di questi”.

Tradotto: se Conte resta, Lang se ne va. Il tecnico lo ha già giudicato e archiviato nella prima metà di stagione, quando lo ha tenuto ai margini della rosa nonostante fosse stato lui stesso a volerlo nell’estate 2025. Il prestito al Galatasaray a gennaio è stato la conseguenza naturale di un rapporto mai decollato.

Romano aggiunge: “Adesso starà il Napoli a decidere cosa fare. Noa Lang dovrà formalmente rientrare al Napoli dal prestito, si potrà valutare una nuova cessione, un nuovo prestito, trovare una nuova soluzione. Il Napoli certamente esplorerà il mercato”. Club ed entourage del giocatore sarebbero “aperti a un nuovo capitolo in estate”, ma i passi successivi dipenderanno dagli aggiornamenti sul futuro della panchina.

Lang al Napoli: i numeri di chi non ha convinto nessuno

I numeri del prestito al Galatasaray raccontano un giocatore marginale. In Süper Lig ha collezionato 11 presenze con 2 gol e 1 assist in 569 minuti. In Coppa di Turchia 2 presenze senza lasciare traccia. L’unico lampo è arrivato in Champions League, con una doppietta nella vittoria per 5-2 sulla Juventus nei playoff — una partita che il Telegraaf ha definito “giocata malissimo, ma con due gol”. Il riassunto perfetto della carriera recente di Lang: sporadico, discontinuo, capace di accendersi una sera e sparire per settimane.

Come riportava la Gazzetta dopo quella doppietta, Lang si era «trasformato da delusione a rimpianto» per il Napoli. Ma il rimpianto è durato una sera. Nelle settimane successive è tornato a essere invisibile, confermando che il problema non era il contesto ma il giocatore.

Lang e il Napoli: 30 milioni in fumo e un mercato da riprogrammare

La mancata cessione a titolo definitivo non è solo una questione sportiva. È un problema di bilancio. Quei 30 milioni che il Galatasaray non verserà avrebbero contribuito a finanziare i riscatti obbligatori di Hojlund e Santos, che insieme valgono oltre 60 milioni. Il Napoli si ritrova con un giocatore invenduto a bilancio, un ingaggio da gestire e la necessità di trovare una nuova sistemazione a un esterno che nessuno sembra voler comprare ai prezzi richiesti.

A fine aprile la Gazzetta scriveva che Lang stava cercando di riavvicinarsi al Napoli tramite i social, commentando un post di Alisson Santos. “Si è legato ai tifosi e alla città, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato realmente”. Un tentativo goffo che non cambia la sostanza: il Galatasaray che scarica Lang è la prima grana vera del mercato estivo del Napoli.

Romano chiude così: “Al momento la notizia è che Noa Lang torna al Napoli, non sarà riscattato dal Galatasaray”. La verità è che anche senza Conte, Lang ha dimostrato di non essere all’altezza di una squadra che vuole competere ai vertici. Al Napoli non ha inciso, al Galatasaray nemmeno. A 27 anni, il talento non basta più come alibi.