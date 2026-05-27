Landaluce, Jódar e l’era dei tennisti secchioni: uno legge filosofia, l’altro fa il college negli Usa

Martín Landaluce ha 20 anni. Rafael Jódar 19. Sono i due prossimi (presunti) campioni del tennis spagnolo. Sono già in mezzo a noi. E hanno – tra le altre cose – un minimo comune denominatore che rappresenta forse un tratto inedito di questa nuova generazione: sono secchioni. Hanno un percorso diverso, ma con lo stesso tono d’applicazione non solo sportiva. El Paìs li ha intervistati entrambi prima del Roland Garros, e c’è un link.

Landaluce ha scelto di non passare prestissimo pro. “Vincere gli US Open juniores (nel 2022, ndr) e avere tutti quegli occhi puntati addosso e quell’interesse a quell’età mi ha preparato per quello che è venuto dopo. Ora, ad esempio, sono tra i primi 100 e mi sento molto a mio agio e preparato ad affrontare e gestire tutte queste aspettative. Al contrario, direi di essere incredibilmente grato di aver avuto questa esperienza in così giovane età e di poter capire com’è questa realtà, cosa significa essere un tennista professionista. Tutti volevano che fossi dove sono ora a 16 o 17 anni, ma ovviamente non ci sono molti giocatori che sono tra i primi 150 a 20 anni. La gente vuole sempre di più, quindi penso di aver fatto bene a prendermela con calma ed essere consapevole che ognuno ha il suo percorso. L’ho imparato in fretta e penso di essere pronto per qualsiasi cosa mi riservi il futuro”.

Tennis e filosofia

Per dire, ama leggere di filosofia: “È merito di mio padre. Per anni mi ha parlato di pensatori, perché è sempre stato un buon ascoltatore, e mi ha trasmesso questa conoscenza. Mi diceva che era importante sviluppare il proprio pensiero e avere le proprie opinioni, e questo mi piaceva. Da allora, quando avevo 16 o 17 anni, ho iniziato a leggere quel tipo di autori, e continuo a farlo. Procedo con calma, gradualmente, ma ogni volta vado più a fondo. Ora leggo di tutto, perché non voglio limitarmi solo alla filosofia, ma trovo incredibile vedere come pensatori di 2000 anni fa anticipassero già molte delle cose e dei comportamenti che accadono oggi. È sorprendente”.

Meglio il college

Anche Jódar ha vinto gli Us Open juniores, nel 2024. Ma ha optato per un percorso ancora piuttosto anticonvenzionale: è andato al college in America: “Avevo due opzioni subito dopo la mia carriera juniores: diventare professionista o andare all’università, e alla fine ho scelto l’università perché penso che la Virginia sia un ottimo posto per crescere come tennista”.

El Paìs scrive che questo lo ha cambiato radicalmente, è “più maturo sia dentro che fuori dal campo” perché, pur essendo già un giovane “responsabile”, è tornato in Spagna ancora “più determinato e indipendente”. Appena un anno fa affinava le sue abilità tra gli studenti universitari, e ora, con una scalata senza precedenti, aspira a entrare nella top 20 del circuito (attualmente è 29°) dopo appena mezza stagione nell’élite. “Un anno fa, in questo stesso periodo, giocavo nei Challenger negli Stati Uniti e guardavo il Roland Garros in tv. Era un capitolo completamente diverso della mia vita. Quel periodo mi ha aiutato molto a crescere come persona e anche a diventare un giocatore migliore. Quei mesi sono stati una parte importante del processo. Vivere da solo mi ha aiutato a fare le cose in autonomia. Era una cultura nuova e un nuovo stile di vita. Il modo in cui ho affrontato quei mesi mi è stato incredibilmente utile”.