Jodar è soprannominato “il Sinner spagnolo”, al debutto a Roma ha incantato i tremila spettatori presenti

Mundo Deportivo lo battezza così. "Tennista moderno, dal servizio, al diritto, al rovescio e sa gestire la pressione". Ha vinto contro Borges, ora dovrà affrontare Arnaldi. E pensare che fino a pochi mesi fa non era un professionista.

Rafa Jodar è in queste settimane il nuovo fenomeno del tennis mondiale; ha affrontato ai quarti a Madrid Jannik Sinner e ora il numero 34 al mondo ha battuto Nuno Borges 7-6 6-4 agli Internazionali di Roma. Domenica la sfida contro Matteo Arnaldi, che ha sconfitto a sorpresa Alex De Minaur.

Jodar il nuovo fenomeno del tennis, il debutto a Roma

“Tennista moderno, dal servizio, al diritto, al rovescio. Un Sinner spagnolo“, scrive Mundo Deportivo in merito all’ultima partita del tennista iberico. Jodar ha ancora 19 anni e sicuramente dovrà crescere e avrà tempo per migliorare, ma considerando che è diventato un professionista da pochi mesi (frequentava l’University of Virginia), possiede una buonissima tecnica e un livello mentale alto. “Affascina ancora di più quando deve affrontare una partita complicata. Sa gestire la pressione e andare controcorrente“.

Ha giocato contro Borges come se conoscesse da tempo il campo di Roma e questo dà un altro segnale di maturità del tennista spagnolo. C’era sold out alla Supertennis Arena, tremila persone che volevano assistere al debutto di Jodar a Roma e che sanno che sarà un giocatore di cui si parlerà nei prossimi anni.