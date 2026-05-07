Manna è un ds da trattenere? Per De Laurentiis pare di sì

Per Sky Sport il presidente del Napoli fa muro di fronte alla pressione della Roma. Per Repubblica Adl ha chiesto 10 milioni ai Friedkin (sarebbe un colpaccio)

La Roma vuole Giovanni Manna attuale direttore sportivo del Napoli. E il Napoli – secondo Repubblica- ha chiesto dieci milioni di euro di contropartita per liberarlo prima. Sarebbe un colpaccio, diciamolo (per il Napoli). Ne parla anche Sky Sport che riferisce di un corteggiamento definito molto intenso.

Manna corteggiato dalla Roma

Dovremmo stracciarci le vesti per l’addio di Manna? Mah. Se dobbiamo giudicare l’ultimo, fallimentare, mercato estivo, diremmo proprio di no. Ma Gasperini vuole fortemente l’ex Juventus alla Roma e oggi a Trigoria romana il Gasp.

La resistenza del Napoli

Dall’altra parte, però, c’è Aurelio De Laurentiis che – secondo Sky Sport – non ha intenzione di smantellare il proprio assetto dirigenziale. Il patron azzurro si sente forte e tutelato da un contratto lungo, che lega Manna al Napoli fino al 2029. De Laurentis è effettivamente molto legato a Manna. I motivi non sono evidenti a noi comuni mortali, ma tant’è.

Per la proprietà, il direttore sportivo ricopre una centralità assoluta nel progetto tecnico e societario. Tuttavia, di fronte a un’offensiva così decisa e a offerte di tale calibro, è inevitabile che a stretto giro le parti (De Laurentiis e lo stesso Manna) dovranno sedersi a un tavolo (again, c’è pure il tavolo di Conte).