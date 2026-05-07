La Roma insiste per Manna, De Laurentiis fa muro e chiede 10 milioni

A Roma, sponda giallorossa, hanno preso una bella fissa per Manna, tanto da continuare questo pressing per portare il giovane ds azzurro alla corte della Lupa. A Gasperini piace la sua capacità di creare squadre di un certo calibro, unendo profili di esperienza a giovani in rampa di lancio e, di certo, non è un segreto il fatto che Massara sia pronto a fare le valigie. Si segue il diktat del tecnico di Grugliasco.

Ora, De Laurentiis non ha intenzione di cedere facilmente. Ne parla Repubblica, edizione Roma.

Manna Napoli Roma, i Friedkin non mollano: contatto diretto col ds

Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un confronto diretto tra la proprietà dei Friedkin e Manna, incontro al quale avrebbe preso parte anche Gian Piero Gasperini. Il faccia a faccia, giudicato positivo da entrambe le parti, è servito per approfondire programmi tecnici, strategie e prospettive future del club. La Roma avrebbe inoltre presentato una proposta economica al dirigente, restando ora in attesa di capire se esistano margini concreti per chiudere l’operazione.

L’ostacolo principale resta però il Napoli. Manna ha ancora tre anni di contratto con il club azzurro e la sua eventuale uscita richiederebbe una trattativa complessa. Il presidente Aurelio De Laurentiis, almeno per il momento, non sarebbe disposto a fare concessioni:

“La richiesta per lasciar partire il direttore sportivo è molto alta, intorno ai 10 milioni di euro. Un prezzo alto, soprattutto per un dirigente, con i Friedkin che ora dovranno capire se affondare davvero il colpo o virare su alternative meno complicate.”