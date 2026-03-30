Lucca, si apre la speranza Bologna per il Napoli

Al Bologna Lorenzo Lucca è sempre piaciuto. Lo scrive e lo ricorda la Gazzetta dello Sport in una pagina dedicata al tema: “Idea Lucca. Per l’estate Bologna ripensa al centravanti ora in Premier”. A Napoli è andato malissimo ma in altre piazze no; il patron dell’Udinese Pozzo, ad esempio, ne parla benissimo.

Scrive la Gazza:

È già successo due volte. Potrebbe accadere ancora? Potrebbe. Ma oggi, e sottolineiamo l’attualità, è ancora e solo un’ipotesi comunque ferma sul tavolo di Casteldebole. Ferma perché sarebbero diverse le coincidenze che dovrebbero incastrarsi, ma non c’è dubbio che il Bologna la prossima estate potrebbe ripensare – per la terza volta, appunto – a Lorenzo Lucca, ora a Nottingham in attesa di lampi di felicità. Il club di Saputo è stato due volte sulla rotta del centravantone di Moncalieri: nel 2022 e nel gennaio scorso.

E si arriva all’oggi:

A meno di un finale di campionato roboante, c’è che Thijs Dallinga a fine stagione potrebbe salutare, previa proposta importante visto che venne pagato 13 milioni di euro più bonus. E allora, non è da escludere che possa riemergere il nome di Lorenzo Lucca, sempre al netto di un finale di stagione al Nottingham ancora tutto da scrivere. In caso di rientro, Lucca tornerebbe a Napoli in virtù di un contratto attualmente valido fino al 2030 ma in questo caso si aprirebbe un altro scenario, anche questo tutto da scrivere: le scelte tecniche, in campo e non solo. Insomma: pagina bianca, oggi, ma nulla è da escludere, anche secondo un iniziale prestito visti i 35 milioni di valutazione. I prossimi due mesi diranno molte cose.