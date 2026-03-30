Lucca, si apre la speranza Bologna per il Napoli
Gazzetta: piace da sempre al club di Saputo che lo ha già cercato due volte. La prossima estate potrebbe essere la volta buona
Lucca, si apre la speranza Bologna per il Napoli
Al Bologna Lorenzo Lucca è sempre piaciuto. Lo scrive e lo ricorda la Gazzetta dello Sport in una pagina dedicata al tema: “Idea Lucca. Per l’estate Bologna ripensa al centravanti ora in Premier”. A Napoli è andato malissimo ma in altre piazze no; il patron dell’Udinese Pozzo, ad esempio, ne parla benissimo.
Scrive la Gazza:
È già successo due volte. Potrebbe accadere ancora? Potrebbe. Ma oggi, e sottolineiamo l’attualità, è ancora e solo un’ipotesi comunque ferma sul tavolo di Casteldebole. Ferma perché sarebbero diverse le coincidenze che dovrebbero incastrarsi, ma non c’è dubbio che il Bologna la prossima estate potrebbe ripensare – per la terza volta, appunto – a Lorenzo Lucca, ora a Nottingham in attesa di lampi di felicità. Il club di Saputo è stato due volte sulla rotta del centravantone di Moncalieri: nel 2022 e nel gennaio scorso.
E si arriva all’oggi:
A meno di un finale di campionato roboante, c’è che Thijs Dallinga a fine stagione potrebbe salutare, previa proposta importante visto che venne pagato 13 milioni di euro più bonus. E allora, non è da escludere che possa riemergere il nome di Lorenzo Lucca, sempre al netto di un finale di stagione al Nottingham ancora tutto da scrivere. In caso di rientro, Lucca tornerebbe a Napoli in virtù di un contratto attualmente valido fino al 2030 ma in questo caso si aprirebbe un altro scenario, anche questo tutto da scrivere: le scelte tecniche, in campo e non solo. Insomma: pagina bianca, oggi, ma nulla è da escludere, anche secondo un iniziale prestito visti i 35 milioni di valutazione. I prossimi due mesi diranno molte cose.