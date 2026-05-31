La Casarea saluta il piccolo De Bruyne: vuol dire che papà Kevin lascia Napoli?

La pesante bordata di De Bruyne dal Belgio ha indubbiamente colpito nel segno. Quel suo “contento che Conte vada via” è un indizio lampante che una parte dello spogliatoio ha remato contro contro. Il centrocampista belga, ricordiamolo, era stato un regalo di nozze per Allegri e, dopo la permanenza di Conte, ha faticato a trovare una collocazione tattica, apparendo come una pallida controfigura del leggendario centrocampista che è stato.

Ora, un indizio sul suo futuro potrebbe arrivare direttamente dal profilo Instagram della Real Casarea, squadra dove gioca il piccolo Rome De Bruyne.

Il post della Real Casarea su De Bruyne

Si legge nel video:

“Rome De Bruyne. È stato un onore immenso condividere con te il campo in quest’annata. Nonostante la barriera della lingua, hai dimostrato fin dal primo giorno un’intelligenza e una maturità fuori dal comune. Grazie per aver assorbito ogni mio insegnamento e per avermi spinto a rispolverare la lingua inglese, affrontando con impegno i tuoi sforzi per adattarti alla nostra lingua. Grazie per aver condiviso la passione per questo sport insieme. E un grazie speciale alla Real Casarea per aver reso possibile tutto questo.”

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Più addio di così.

Allegri potrebbe convincerlo a restare?

Scrive la Gazzetta stamattina:

“Per Massimiliano Allegri il lavoro a Napoli dovrà cominciare prima del previsto. Max puntava molto su Kevin, che avrebbe potuto rimettere al centro del progetto come fatto con Luka Modric. Ora, invece, ci sono grossi nuvoloni all’orizzonte. E non è affatto scontato che re Kevin possa vestire ancora l’azzurro nella prossima stagione. Max non vorrebbe rinunciare alla sua classe, ma adesso tutto è ovviamente in discussione. Scegliendo il Napoli, De Bruyne aveva rinunciato a offerte molto più vantaggiose economicamente, dalla solita Arabia Saudita e soprattutto dagli Stati Uniti. Voleva continuare a giocare in Europa, nel calcio più importante. E voleva vivere ancora le emozioni delle notti di Champions. Però voleva anche divertirsi, cosa che evidentemente non èriuscito a fare sotto la guida di Conte. Allegri è un altro allenatore vincente che però non ha mai fatto dello spettacolo il suo biglietto da visita: riuscirà a convincere Kevin a rimanere fedele al progetto Napoli?”.