Kim corteggiato da Milan, Inter e Juventus, ma vuole restare in Bundesliga (Fabrizio Romano)

Il Bayern, da quanto risulta, non ha intenzione di privarsi dei giocatori chiave di una squadra che sta giocando benissimo. Kim è uno dei pilastri della squadra. Inoltre, il suo stipendio è proibitivo per molti club.

Nonostante l’interesse di club italiani come Milan, Inter e Juventus, Kim non vorrebbe tornare in Italia, soprattutto per motivi legati allo stipendio. Il Bayern Monaco, inoltre, non ha intenzione di privarsi del centrocampista, considerato un elemento chiave della squadra.

Kim torna in Italia?

Fabrizio Romano ha riportato sul suo canale YouTube:

“Kim, che ormai nelle ultime 2-3 finestre di mercato viene spesso accostato a club italiani, in questo caso al Milan. Durante la scorsa estate, altre squadre come Inter, Juventus e non solo si erano interessate a lui. Insomma, si parla sempre molto di un ritorno di Kim, che chiaramente in Italia ha fatto qualcosa di straordinario, vincendo lo scudetto a Napoli da assoluto protagonista con Luciano Spalletti come allenatore.

Oggi, ragazzi, per quanto riguarda Kim, quello che risulta è che, al di là del gradimento, come già avevamo confermato in estate, a Kim non piacerebbe tornare in Italia. Direi che è normale, anche perché all’epoca aveva chiesto informazioni, ma il problema dello stipendio era insormontabile.

Ricordo che, già in estate, si era parlato di un’ipotesi che prevedeva l’inserimento di altri giocatori nell’operazione; era giugno quando si pensava che questa potesse essere forse l’unica soluzione per avvicinarsi, ma neanche così si era riusciti a concretizzare nulla.

Al di là del sogno di un suo ritorno, io vi ripeto quanto dicevo su Goretzka qualche giorno fa: che non solo domina la Bundesliga, ma sta facendo molto bene anche in Champions League, con grande compattezza e entusiasmo tra allenatore e compagni.

Perdere Kim in un mercato del genere significherebbe per il Bayern perdere un elemento fondamentale. Quindi il messaggio che arriva da Monaco è chiaro: c’è l’intenzione di non privarsi di Kim. Ovviamente, se ci fossero cambiamenti sul mercato, saremo qui per raccontarveli, ma al momento non ci sono novità in tal senso”.