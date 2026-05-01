Juan Jesus assente all’allenamento del Napoli: irreperibile per ore, poi la spiegazione al club
Juan Jesus assente all'allenamento del Napoli senza avvisare. Il difensore irreperibile per ore, poi ha contattato il club per motivi personali.
Juan Jesus non si è presentato all’allenamento del Napoli ieri a Castel Volturno, senza preavviso. Il difensore brasiliano è rimasto irreperibile per diverse ore prima di contattare il club nel tardo pomeriggio. Lo riporta Repubblica, secondo cui “qualche ora di preoccupazione c’è stata. Nessuno è riuscito a mettersi in contatto con Juan Jesus, lo smartphone ha squillato a vuoto per parecchio tempo”.
La seduta era fissata alle 11:30, la penultima prima della trasferta decisiva di Como. Come scrive ancora Repubblica, il giocatore “ha avuto un problema da risolvere e per questo motivo non si è presentato a Castel Volturno per l’allenamento. Il Napoli ovviamente lo attende nelle prossime ore per capire nei dettagli cosa sia accaduto”. È difficile a questo punto ipotizzare che possa essere a disposizione domani al Sinigaglia, ma comunque non avrebbe giocato.
Cosa c’è dietro l’assenza di Juan Jesus?
L’episodio arriva in un momento in cui il futuro del difensore di Belo Horizonte è già segnato. Come riportato dal Napolista a marzo, i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno sono in stallo. Il Napoli punta a un ringiovanimento della rosa e Juan Jesus, che compirà 35 anni a giugno, rientra tra i giocatori il cui futuro è da decifrare.
Eppure solo pochi mesi fa lo scenario era diverso. A dicembre la Gazzetta dello Sport scriveva che un rinnovo era possibile, dato il rendimento e il ruolo di leader dello spogliatoio riconosciuto anche da Conte, che lo aveva definito “immortale, intramontabile”. Lo stesso Juan Jesus, al momento del prolungamento nel maggio 2025, aveva detto: “Napoli è diventata casa, una parte di me”.
A Napoli dal 2021, due scudetti e una Supercoppa, oltre 100 presenze in azzurro: il capitolo napoletano di Juan Jesus sembra avviarsi alla chiusura. L’assenza di ieri, per quanto ricondotta a motivi personali, è un segnale in più di una distanza che si allarga.