Juan Jesus assente all’allenamento del Napoli: irreperibile per ore, poi la spiegazione al club

Juan Jesus non si è presentato all’allenamento del Napoli ieri a Castel Volturno, senza preavviso. Il difensore brasiliano è rimasto irreperibile per diverse ore prima di contattare il club nel tardo pomeriggio. Lo riporta Repubblica, secondo cui “qualche ora di preoccupazione c’è stata. Nessuno è riuscito a mettersi in contatto con Juan Jesus, lo smartphone ha squillato a vuoto per parecchio tempo”.

La seduta era fissata alle 11:30, la penultima prima della trasferta decisiva di Como. Come scrive ancora Repubblica, il giocatore “ha avuto un problema da risolvere e per questo motivo non si è presentato a Castel Volturno per l’allenamento. Il Napoli ovviamente lo attende nelle prossime ore per capire nei dettagli cosa sia accaduto”. È difficile a questo punto ipotizzare che possa essere a disposizione domani al Sinigaglia, ma comunque non avrebbe giocato.

Cosa c’è dietro l’assenza di Juan Jesus?

L’episodio arriva in un momento in cui il futuro del difensore di Belo Horizonte è già segnato. Come riportato dal Napolista a marzo, i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno sono in stallo. Il Napoli punta a un ringiovanimento della rosa e Juan Jesus, che compirà 35 anni a giugno, rientra tra i giocatori il cui futuro è da decifrare.

Eppure solo pochi mesi fa lo scenario era diverso. A dicembre la Gazzetta dello Sport scriveva che un rinnovo era possibile, dato il rendimento e il ruolo di leader dello spogliatoio riconosciuto anche da Conte, che lo aveva definito “immortale, intramontabile”. Lo stesso Juan Jesus, al momento del prolungamento nel maggio 2025, aveva detto: “Napoli è diventata casa, una parte di me”.

A Napoli dal 2021, due scudetti e una Supercoppa, oltre 100 presenze in azzurro: il capitolo napoletano di Juan Jesus sembra avviarsi alla chiusura. L’assenza di ieri, per quanto ricondotta a motivi personali, è un segnale in più di una distanza che si allarga.