Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli in estate: i colloqui per il rinnovo sono in stallo (Schira)
L’operazione svecchiamento del Napoli sembra continuare imperterrita e, in tal senso, Juan Jesus potrebbe salutare in estate. Il punto di Nicolò Schira su X.
Juan Jesus via? I dettagli
Scrive Schira:
I colloqui tra Napoli e Juan Jesus per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo. Il difensore centrale può andarsene a parametro zero a fine stagione.
Arrivato nel 2021, ha saputo fin da subito farsi apprezzare per le sue qualità umane, riuscendo a dare sempre il massimo quando chiamato in causa. Vincitore di due scudetti e di una Supercoppa, ha sicuramente scritto il suo nome nella storia recente del club.