John Terry, da icona del Chelsea a quella dell’estrema destra è stato un attimo

Tutto è iniziato da un commento del 27 aprile su Instagram sotto un post di Rupert Lowe, fondatore del partito nazionalista “Restore Britain” (Restaura la Gran Bretagna), la cui linea è chiara: opporsi all’immigrazione, promuovere la cultura nazionale e i principi cristiani.

Lowe aveva proposto ciò:

“Dovremmo vietare agli stranieri di ricevere sussidi e rimpatriare i migranti che non sono in grado di sostenersi economicamente. Usiamo questi miliardi risparmiati per ridurre le tasse dei britannici che fanno funzionare l’economia», queste le parole di Lowe sui social. Alle quali Terry (45 anni) ha risposto con un “100% sì”.

Ovviamente a una frangia di tifosi Blues non è mai importato, essendo loro di estrema destra (gemellati anche col Verona).

L’altra campana

Ovviamente c’è chi offre un’ altra versione delle cose, come il famoso “ehi, ma ho un amico di colore non posso essere razzista” Christophe Lollichon, ex preparatore dei portieri del Chelsea e responsabile dello sviluppo dei portieri del club per quindici anni (2007-2022), disse:

“John era il capitano e ha sempre mostrato empatia verso il gruppo e lo staff, indipendentemente dalle origini delle persone. Non ho notato differenze nel suo modo di trattare gli altri, era molto incline alla condivisione. Ma è un vero inglese, cioè qualcuno che tende a voler proteggere il proprio Paese. In questo momento il governo inglese è fortemente criticato, e questo lascia spazio a discorsi demagogici”.

Infine, L’Équipe cita anche Buffon, presentato come sostenitore di Meloni, e Carvajal come seguace di Vox. Béatrice Barbusse, sociologa dello sport, ha spiegato in tal senso che è semplicemente lo specchio della società di oggi. Se la società si radicalizza, perché non dovrebbe farlo anche lo sport?