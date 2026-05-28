De Laurentiis non voleva restare appeso alla decisione di Italiano

Pedullà su YouTube: "L’incontro di Roma doveva restare segreto e invece il presidente si è trovato le telecamere sotto casa. Lui è vulcanico, si sa"

Ore bollenti come questo clima in casa Napoli, con Allegri che avrebbe sorpassato Italiano nella gerarchia di De Laurentiis (il condizionale è d’obbligo) e ora sarebbe in pole per guidare gli azzurri nella stagione 2026-27. Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha svelato un retroscena da cui è scaturita tale virata.

Perché il Napoli ha frenato (per ora) su Italiano

Spiega Pedullà:

Il trend di ieri era Allegri aggrappato al Napoli, precedenza a Italiano e al suo incontro con il Bologna. Poi sappiamo che ha risolto.

E quindi De Laurentiis aspetta Italiano, o meglio, aspettava Italiano fino a ieri sera. Stamattina ho scoperto una cosa che vi ho raccontato in esclusiva sui miei canali e che ho visto poi confermata da più fonti.

Ho scoperto cosa? Che De Laurentiis, un po’ indispettito per l’evolversi della situazione, ripensando anche all’incontro di qualche giorno fa che doveva restare segreto, non voleva restare soprattutto appeso a una decisione di un altro, che poi chiaramente è arrivata. Ma la sua stizza era legata ad altre situazioni, perché voi potete immaginare: si trova le telecamere sotto casa, sotto la Filmauro, in un giorno che doveva essere blindato.

Io magari mi sento anche un po’ responsabile perché vi ho raccontato Italiano presente in un albergo di Ponte Milvio in compagnia del suo entourage. Quindi, clamorosamente, ha deciso di cambiare le carte e il presidente è assolutamente vulcanico e anche imprevedibile nelle sue mosse.

De Laurentiis non voleva rimanere appeso

E ancora:

Sono riuscito a capire questa mossa, ve l’ho raccontata, ci sono state conferme di tutti i tipi. Lui è uscito allo scoperto perché ha voluto virare fortemente su Allegri e perché non ha più digerito — ed è questa l’unica narrazione vera, una narrazione esatta rispetto ai diretti interessati e ai testimoni di questa vicenda — il fatto di essere appeso alla decisione che poi sarebbe arrivata di Italiano e di separarsi dal Bologna, rispetto a tutto quello che secondo lui doveva restare blindato.

Quindi ha contattato Branchini, ha concordato un ingaggio biennale fino al 2028. Vi ricordo che Allegri ha un contratto che scade tra un anno. Non è scattata ovviamente l’opzione automatica semplicemente perché il Milan non è andato in Champions.

Allegri (a Pescara per commemorare Galeone) è stato raggiunto da una telefonata: la telefonata del Napoli che gli ha detto: “Stai calmo, noi cerchiamo di andare a prescindere da Italiano, stiamo riconsiderando assolutamente la tua candidatura”.

E lui ha capito di essere tornato prepotentemente e soprattutto molto a sorpresa un candidato autorevole oggi davanti agli altri.