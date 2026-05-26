Italiano al Napoli al 99%, per lui un biennale da tre milioni a stagioni

Italiano al Napoli, compaiono le cifre. Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore della squadra che è arrivata seconda in campionato. L’ufficializzazione avverrà entro la fine della settimana. Ha superato Allegri che è stato bocciato dalla piazza. Ormai è chiaro a tutti che al Milan è stato vittima di una congiura dai contorni a dir poco opachi. In ogni caso, Dee Laurentiis lo ha mollato. Forse anche per le richieste eccessive.

Italiano ha chiesto meno della metà rispetto ad Allegri

Vincenzo Italiano invece ha chiesto meno della metà rispetto al tecnico livornese.

Scrive SportMediaset che al summit di questa mattina a Roma c’era anche Fali Ramadani agente del tecnico nato in Germania.

Ecco la proposta:

Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione e un ingaggio da circa 3 milioni di euro, si respira grande fiducia per la fumata bianca, che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.

Giovedì l’incontro per liberarsi dal Bologna

SportMediaset scrive che Italiano è del Napoli al 99%. Insomma è fatta, come era apparso chiaro sin da metà mattinata. Resta l’incontro con il Bologna, incontro fissato per giovedì.

La redazione sportiva di Mediaset ricorda che anche due anni fa sembrava fatta per il suo passaggio al Napoli e poi saltò tutto.

Ma stavolta dovrebbe essere diverso. Allegri è stato ormai accantonato.