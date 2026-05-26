Napoli, finito l’incontro con gli agenti di Italiano. Ci sarà anche quello con gli agenti di Allegri”

Per Sky Sport 24 in collegamento Massimo Ugolini che ha raccontato la fine dell’incontro tra De Laurentiis, Manna (il ds del Napoli) e gli agenti di Vincenzo Italiano netto favorito per la successione ad Antonio Conte.

Ecco quel che ha detto Ugolini:

“Da casa De Laurentiis sono appena usciti il direttore sportivo Giovanni Manna e il dirigente Antonio Sinicropi. Hanno incontrato gli agenti di Vincenzo Italiano nel primi degli incontri previsti per sondare i profili del nuovo allenatore del Napoli. Vi stiamo raccontando che Italiano e Allegri in questo momento sono i nomi caldi. Italiano è sotto contratto col Bologna, ma nulla impedisce agli agenti di incontrare altri club interessati al profilo del loro assistiti. L’incontro è terminato. Sono usciti da circa 15 minuti. Hanno lasciato casa De Laurentiis. L’incontro si è svolto a casa del presidente e non nella sede della Filmauro”.

Napoli, si attendono gli sviluppi della giornata

Prosegue Ugolini:

“È andato quindi in scena il primo atto del casting di De Laurentiis che ieri a Napoli ha incontrato l’amministratore delegati Chiavelli e il ds Giovanni Manna che oggi è venuto a Roma dove verosimilmente c’è stato l’incontro con gli agenti di Vincenzo Italiano. Aspettiamo gli viluppi di questa giornata e altri meeting con gli agenti soprattutto di Massimiliano Allegri”.

Ora vedremo che cosa accadrà, se ci saranno altri incontri oppure se De Laurentiis chiuderà direttamente con l’allenatore ancora sotto contratto con il Bologna.