Inchiesta arbitri, c’era anche l’uomo Inter Schenone all’incontro con Rocchi?

Il Napoli di Sarri era molto (ma molto) più forte del Napoli di Conte

di Giuseppe Santoro - Solo Di Lorenzo era più forte di Hysaj e forse McTominay di Hamsik. L'assurda convinzione di tanti secondo cui Sarri avrebbe vinto serenamente lo scudetto lo scorso anno. Attenti alle ministre riscaldate, abbiamo già avuto Mazzarri