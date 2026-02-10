Tutti aspettavano Nico Paz e invece brilla Vergara

Il Napoli butta via la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori. Contro un Como che tira due volte in porta, compreso il rigore gli azzurri sprecano un tempo e poi non trovano il guizzo per ribaltare la gara. C’è un rosso non dato a Ramon e c’è una squadra incerottata in debito d’ossigeno.

Nel primo tempo l’inizio vede il Como palleggiare subito e cercare poi l’inserimento, il Napoli risponde con le ripartenze ma Hojlund viene bloccato. La gara sembra sulla falsariga di quella in campionato a novembre. Rasmus è isolato con Giovane troppo nascosto e timido nella prima mezz’ora. E proprio come in campionato dal nulla il Como pesca un jolly: Olivera entra da dietro su Smolcic ed è rigore, Baturina non sbaglia dagli 11 metri. Al 45° fallo poco fuori area di rigore comasca su Hojlund, Ramon è ammonito ma resta il dubbio di un possibile rosso che il Var non ravvede.

Nel secondo tempo il Napoli buca la difesa lariana al primo minuto: Hojlund a occhi chiusi pesca Vergara che va via in porta e segna. Un minuto dopo clamoroso errore di Manganiello che non dà il secondo giallo a Ramon per fallo su Hojlund e Fabregas lo toglie prima di altri guai. Gli azzurri alzano il ritmo, entrano Spinazzola, Politano e Alisson Santos. Rrahmani di testa trova Nico Paz che salva sulla linea. La gara si spegne nella stanchezza delle due squadre anche dopo le sostituzioni. Vojvoda in area trova Vanja e poi Spinazzola dopo una discesa viene anticipato in area prima di tirare. Ai rigori sbagliano Lukaku e Lobotka mentre il Como sbaglia solo con Perrone, lariani in semifinale.

Nel primo tempo la qualità tecnica era troppo bassa, nella ripresa si alza con Spinazzola e Politano. Tutti aspettavano Nico Paz e invece brilla Vergara ma non basta nonostante il “grande” Como di Fabregas non mostra particolari qualità. Conte paga ancora gli errori difensivi, anzi un errore in occasione del fallo per il penalty. Giovane troppo timido e nascosto, Alisson Santos da rivedere. Dopo la Champions il Napoli saluta anche la Coppa Italia. Ora ci sarà solo il campionato, a partire da un piazzamento Champions fondamentale.