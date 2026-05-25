Il Napoli aspetta Italiano. Su Allegri riflessioni profonde dopo ieri (Pedullà)

Per Alfredo Pedullà il Napoli aspetta Vincenzo Italiano e il vertice del tecnico col Bologna. Quindi sarebbe lui la prima scelta di Aurelio De Lairentiis. Secondo l’esperto di calciomercato, Allegri in questo momento è in seconda posizione. Su di lui ci sarebbero profonde riflessioni dopo la sconfitta interna di ieri sera contro il Cagliari, sconfitta che è costata la Champions al Milan. I rossoneri sono stati protagonisti di un pessimo girone di ritorno e il Napoli quindi starebbe meditando sul da farsi. Aggiunge che Iraola non è un’idea praticabile.

Italiano davanti ad Allegri per il Napoli

Scrive Pedullà:

Il Napoli aspetta il vertice Italiano-Bologna, oggi nuovi contatti indiretti. Su Allegri riflessioni profonde dopo quanto accaduto ieri: Max è un’idea da non trascurare, ma almeno IN QUESTE ORE insegue. Iraola non è oggi una possibilità concreta