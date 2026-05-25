Il Napoli aspetta Italiano. Su Allegri riflessioni profonde dopo ieri (Pedullà)
In attesa del vertice col Bologna, nuovi contatti indiretti con l'entourage. Allegri è un'idea da non trascurare. Iraola non è praticabile
Per Alfredo Pedullà il Napoli aspetta Vincenzo Italiano e il vertice del tecnico col Bologna. Quindi sarebbe lui la prima scelta di Aurelio De Lairentiis. Secondo l’esperto di calciomercato, Allegri in questo momento è in seconda posizione. Su di lui ci sarebbero profonde riflessioni dopo la sconfitta interna di ieri sera contro il Cagliari, sconfitta che è costata la Champions al Milan. I rossoneri sono stati protagonisti di un pessimo girone di ritorno e il Napoli quindi starebbe meditando sul da farsi. Aggiunge che Iraola non è un’idea praticabile.
Italiano davanti ad Allegri per il Napoli
Scrive Pedullà:
Il Napoli aspetta il vertice Italiano-Bologna, oggi nuovi contatti indiretti. Su Allegri riflessioni profonde dopo quanto accaduto ieri: Max è un’idea da non trascurare, ma almeno IN QUESTE ORE insegue. Iraola non è oggi una possibilità concreta
Esclusiva: il #Napoli aspetta vertice #Italiano–#Bologna, oggi nuovi contatti indiretti. Su #Allegri riflessioni profonde dopo quanto accaduto ieri: Max è un’idea da non trascurare, ma almeno IN QUESTE ORE insegue. #Iraola non è oggi una possibilità concreta https://t.co/xXgMT7Ykhm
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 25, 2026