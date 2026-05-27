Il destino di Lucca potrebbe cambiare con l’arrivo a Napoli di Italiano

Lorenzo Lucca è stato acquistato la scorsa estate dal Napoli per un totale di 40 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, ma l’ex Udinese non ha reso come ci si sperava ed è stato sbolognato a gennaio in prestito al Nottingham Forest, dove anche lì ha fallito. Con l’arrivo del nuovo allenatore, però, l’attaccante potrebbe avere un’altra chance, soprattutto se il tecnico sarà Vincenzo Italiano.

Lucca vuole avere un’altra occasione a Napoli

Come riportato da Tuttomercatoweb:

Ora Lucca è destinato a rientrare a Napoli in vista della prossima stagione. Ma cosa ne sarà dell’attaccante di Moncalieri? Molto potrebbe dipendere dal nuovo allenatore. Se sulla panchina azzurra dovesse davvero arrivare Italiano, il futuro della punta potrebbe cambiare. Il tecnico, infatti, già a gennaio avrebbe apprezzato il profilo di Lucca per il suo Bologna, considerandolo funzionale al proprio modo di giocare.

Le sue caratteristiche – forza nel gioco aereo, capacità di fare reparto e lavorare spalle alla porta – potrebbero risultare preziose in un sistema basato sul predominio territoriale e sulla pressione offensiva. Il Napoli, dunque, soprattutto in mancanza di offerte soddisfacenti, potrebbe decidere di non svendere un investimento così importante, concedendo a Lucca un’ulteriore possibilità per rilanciarsi. Partendo, ovviamente, da vice-Hojlund.