Il Chelsea e il Crystal Palace sfottono l’Arsenal per la finale di Champions persa

La battuta più sottile arriva dal Chelsea, che, con la scusa di pubblicizzare un tour nella sala trofei di Stamford Bridge, mette in bella vista la foto della Champions League (ne hanno vinte due: una nel 2012 e una nel 2021).

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆 Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

Il Crystal Palace dal canto suo, ha semplicemente postato una foto della squadra alzare la Conference al cielo. La caption non lascia spazio all’immaginazione: “Campioni d’Europa”

Una stagione leggendaria, ma…

Nonostante la Premier vinta dopo 22 anni di attesa e la suddetta finale di Champions, la stampa inglese non è comunque soddisfatta. Il Times scriveva:

“Devono evolversi. I calci piazzati possono ancora essere un’arma, ma se vogliono trasformare quest’anno nella loro era, Mikel Arteta deve creare una squadra più offensiva”.

“La finale di Champions League dell’Arsenal contro il Paris Saint-Germain di sabato potrebbe segnare la fine di un’era; o l’inizio. È la fine perché è molto probabile che l’Arsenal di Mikel Arteta non possa più giocare così e ottenere gli stessi successi di questa stagione. È solo l’inizio, perché con la rosa attuale e qualche rinforzo in più – sono ancora alla ricerca di un attaccante di livello mondiale – possono diventare una squadra migliore, più propositiva e avere successo”.