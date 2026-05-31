Il Chelsea e il Crystal Palace sfottono l’Arsenal per la finale di Champions persa

I Blues fanno finta di sponsorizzare un tour nella sala dei trofei a Stamford Bridge, con tanto di Champions League in primo piano, mentre il Crystal Palace posta una foto della squadra che alza la Conference e scrive: “Campioni d’Europa”.

Il Chelsea e il Crystal Palace sfottono l’Arsenal per la finale di Champions persa

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta gestures during the English Premier League football match between Manchester City and Arsenal at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on April 19, 2026. Darren Staples / AFP

Il calcio è anche e soprattutto questo: sfottò leggeri, prendersi in giro e dare vita a una sana rivalità. A Londra di rivalità ce ne sono a bizzeffe e anche stavolta Chelsea e Crystal Palace non hanno perso occasione per lanciare una frecciatina all’Arsenal, sconfitto in finale di Champions League dal Psg di Luis Enrique.

Arsenal sconfitto in finale, lo sfottò di Chelsea e Crystal Palace

La battuta più sottile arriva dal Chelsea, che, con la scusa di pubblicizzare un tour nella sala trofei di Stamford Bridge, mette in bella vista la foto della Champions League (ne hanno vinte due: una nel 2012 e una nel 2021).

Il Crystal Palace dal canto suo, ha semplicemente postato una foto della squadra alzare la Conference al cielo. La caption non lascia spazio all’immaginazione: “Campioni d’Europa”

Una stagione leggendaria, ma…

Nonostante la Premier vinta dopo 22 anni di attesa e la suddetta finale di Champions, la stampa inglese non è comunque soddisfatta. Il Times scriveva:

Devono evolversi. I calci piazzati possono ancora essere un’arma, ma se vogliono trasformare quest’anno nella loro era, Mikel Arteta deve creare una squadra più offensiva”.

“La finale di Champions League dell’Arsenal contro il Paris Saint-Germain di sabato potrebbe segnare la fine di un’era; o l’inizio.  È la fine perché è molto probabile che l’Arsenal di Mikel Arteta non possa più giocare così e ottenere gli stessi successi di questa stagione. È solo l’inizio, perché con la rosa attuale e qualche rinforzo in più – sono ancora alla ricerca di un attaccante di livello mondiale – possono diventare una squadra migliore, più propositiva e avere successo”.