Il Chelsea e il Crystal Palace sfottono l’Arsenal per la finale di Champions persa
I Blues fanno finta di sponsorizzare un tour nella sala dei trofei a Stamford Bridge, con tanto di Champions League in primo piano, mentre il Crystal Palace posta una foto della squadra che alza la Conference e scrive: “Campioni d’Europa”.
Il calcio è anche e soprattutto questo: sfottò leggeri, prendersi in giro e dare vita a una sana rivalità. A Londra di rivalità ce ne sono a bizzeffe e anche stavolta Chelsea e Crystal Palace non hanno perso occasione per lanciare una frecciatina all’Arsenal, sconfitto in finale di Champions League dal Psg di Luis Enrique.