Il Catanzaro di Aquilani vale quanto Lucca (40 milioni): li ha condotti alle porte della Serie A

Legato ai giallorossi (calabresi) da un biennale che scadrà nel 2027, Aquilani guadagna meno di 500mila euro (tra i 300 e i 450mila) e guida una rosa il cui valore si attesta intorno ai 39 milioni. Quanto Buongiorno, più o meno quanto è stato pagato Lucca. Per dare un’idea delle proporzioni, il valore di Venezia e Monza — avversaria in finale — si attesta rispettivamente a 66,85 milioni e 53,70 milioni.

Capirete quindi che, se non puoi battere Golia scucendo denaro, devi farlo con le idee in campo. E Aquilani sembra avere proprio quel tocco di modernità che porta a risultati concreti.

Il modulo di base è il 3-4-2-1: niente possesso fine a sé stesso, ma fraseggi brevi e combinazioni rapide. Si parte dal basso, con il portiere che ha il compito di avviare l’azione a seconda dei momenti: è previsto sia il semplice scarico sui centrali sia il lancio lungo a cercare l’attaccante.

A centrocampo il Catanzaro ha un doppio play. I due, in fase di non possesso, aggrediscono i mediani avversari per recuperare subito palla. Gli esterni, veloci e tecnici, restano larghi sulla linea per cercare sempre l’uno contro uno e il cross; anche qui i rientri difensivi sono fondamentali. Lo fanno i ragazzi di Luis Enrique, figuriamoci se non lo fanno loro. I trequartisti: la star è indubbiamente Liberali che ha tutte le qualità di un calciatore non esattamente da Serie B, e Iemmello (di cui parleremo a breve) che gioca di sponda, riceve palla e si abbassa a impostare.

La punta è Pittarello, che sa fare sia reparto da solo sia attaccare l’area di rigore. Dunque, pressing alto, terzini che si sovrappongono e palla a terra. Certo, le transizioni difensive le fanno, ma qualcosa devono migliorare, soprattutto se salgono in A. I gol subiti sono pur sempre 51.

Una rosa quasi tutta tricolore e re Pietro

Sapete quanti italiani ha il Catanzaro in rosa? 26. No, non stiamo scherzando.

Portieri (4): Mirko Pigliacelli, Christian Marietta, Edoardo Borrelli, Lorenzo Madia.

Difensori (9): Stefano Scognamillo, Nicolò Brighenti, Tommaso Cassandro, Federico Valietti, Paolo Rizzo, Umberto Morleo, Bruno Verrengia, Fellipe Jack, a cui si aggiunge Matias Antonini (nato in Brasile ma con cittadinanza italiana).

Centrocampisti (6): Jacopo Petriccione, Simone Pontisso, Davide Buglio, Fabio Rispoli, Costantino Favasuli, Patrick Nuamah (italo-ghanese).

Attaccanti/Ali (7): Pietro Iemmello, Federico Di Francesco, Marco D’Alessandro, Filippo Pittarello, Gabriele Alesi, Mattia Liberali e il giovane Demetrio Curcio.

Tra questi c’è ovviamente l’idolo assoluto di Catanzaro, nonché una colonna della Serie B: Pietro Iemmello. Classe ’92, catanzarese doc, ha iniziato a 6 anni nel Catanzaro Lido: era il ’98.

Poi, come spesso accade ai calciatori di categoria, ha girato praticamente tutta l’Italia: da Vercelli a Foggia, passando per Sassuolo e Benevento. Riapproda al Catanzaro nel gennaio 2022 e, in pochi anni, diventa subito un punto di riferimento assoluto. Nel 2022-23 trascina la squadra in Serie B con 28 gol. Quest’anno è già a quota 10 (sua la doppietta nel 3 a 0 dell’andata contro il Palermo). È l’idolo dei giallorossi, tanto che a Roma è stato inaugurato il “Catanzaro Club Pietro Iemmello”.