Il Catanzaro di Aquilani vale quanto Lucca (40 milioni): li ha condotti alle porte della Serie A
È uno degli allenatori emergenti (Adl lo stai seguendo?): il portiere partecipa al gioco, doppio play, pressing alto. Si giocherà la Serie A contro il Monza
43 anni. Tanti sono gli anni di assenza del Catanzaro dalla massima serie nazionale. Un numero enorme che, sommato alle sole sette partecipazioni della compagine calabrese — l’ultima proprio nell’82-83 — rende bene l’idea della profonda spaccatura e del deserto, di cui Napoli è una delle poche cattedrali ancora funzionanti, che è il Sud Italia calcistico.
Adesso, dopo anni passati a vedere fare l’ascensore a Venezia, Monza, Empoli e Frosinone, ecco affacciarsi prepotentemente la banda Aquilani e il suo rock and roll made in Italy. Ce n’è per tutti i gusti: bel gioco, risultati, italiani in campo, spese contenute e il classico intramontabile calciatore di provincia a guidare tutti. E allora leggiamolo, questo spartito.