I De Laurentiis hanno ridotto Bari a servitù periferica di Napoli

Il Cormezz edizione Puglia: "Se la famiglia De Laurentiis ritiene esaurita la propria spinta propulsiva, abbia il coraggio di avvantaggiare un passaggio di consegne trasparente e rapido."

L’ultimo chiodo sulla bara della gestione De Laurentiis a Bari lo ha conficcato il pareggio contro il Sudtirol: sarà Serie C e, per una piazza che solo tre anni fa era a un passo dalla Serie A, deve essere dura da accettare. Il clima in città è respirabile per la famiglia De Laurentiis, autrice di una gestione dilettantesca. Sembra arrivato il momento di farsi da parte. Il commento di Michele Pennetti sul Corriere del Mezzogiorno, sezione Puglia.

Il Bari non è la seconda squadra di nessuno

Il punto cruciale dell’analisi di Pennetti è proprio la mancanza di pogrammazione che ha reso il Bari una sorta di U-23 del Napoli:

“Bari non ha mai chiesto miracoli. Ha chiesto rispetto, attenzione. Ha chiesto di sentirsi al centro di un progetto e non una servitù periferica di interessi rivolti principalmente al Napoli. Una realtà da oltre trecentomila abitanti, con una provincia carica di passione biancorossa, con una tifoseria capace di riempire il San Nicola anche nei momenti più infausti e nelle categorie inferiori, merita una considerazione diversa.”

Ovviamente, la situazione è molto più complessa si così: è n problema strutturale e di assenza di alternative credibili. Il rapporto tra la proprietà e il club, favorito anche da alcune facilitazioni nella gestione del San Nicola, non ha prodotto quel salto di qualità strutturale che in molti si aspettavano. E non ha nemmeno aperto la strada a nuove figure pronte a investire seriamente nel Bari. Il punto più amaro è proprio questo: mentre i tifosi chiedono un cambiamento ai vertici, non emerge però nessuna alternativa concreta. Non si vedono gruppi locali, nazionali o esteri realmente pronti a rilevare la società, né progetti industriali credibili o offerte attendibili.

I De Laurentiis mostrino coraggio

La chiosa è una richiesta di coscienza ai De Laurentiis:

“Ma proprio perché il vuoto non può essere una giustificazione imperitura, adesso occorre uno scatto di coscienza. Se la famiglia De Laurentiis ritiene esaurita la propria spinta propulsiva nei confronti del club, allora manifesti il coraggio di avvantaggiare un passaggio di consegne trasparente e rapido. Bari, men che meno dopo una retrocessione dolorosa, non può restare sospesa tra ambizioni dichiarate e ridimensionamenti impliciti.”