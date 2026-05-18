Ha ritrovato l’album delle figurine in soffitta, e l’ha completato quasi 60 anni dopo

Il piccolo Stephen Butler aveva perso il suo album Panini del Mondiali 1970. Il vecchio Stephen Butler l’ha ritrovato, 56 anni dopo. E già che c’era, messa via l’infinita nostalgia dei ricordi, l’ha completato. Cinque anni fa, mentre traslocava, Butler si imbatté in una scatola in soffitta a cui non pensava da anni. Dentro c’erano il suo vecchio berretto scolastico, alcuni quaderni, delle foto e, proprio in mezzo a tutto ciò, l’album. Lo racconta il Guardian.

Stephen nel 1970 era un ragazzino di tredici anni della valle del Ribble, nel Lancashire, che guardava l’Inghilterra campione del mondo in carica giocare a colori per la prima volta, a Città del Messico. “Quando papà comprò la televisione a colori, pensai: accidenti, non vedo l’ora che arrivino le vacanze scolastiche”.

All’epoca, Butler pagava cinque penny per una bustina da quattro figurine, in tabaccheria o in pasticceria. Sfogliando l’album da adulto, gli è quasi preso un colpo: mancava una figurina. Una sola. Non si trattava di un giocatore, ma di una nazione: il Cile aveva un adesivo che si era guadagnato ospitando i Mondiali di calcio a Santiago nel 1962, e Butler non era riuscito a trovarlo nel 1970.

La figura da un penny pagata 150 sterline

Così, per altri cinque anni, la collezione è rimasta incompiuta, riposta in una nuova scatola, in una nuova casa. Poi Butler ha sentito alla radio che la Panini avrebbe smesso di produrre gli album di figurine della Fifa. E allora è scattata la molla. Va online e, dopo qualche ricerca, trova uno che vendeva proprio quella figurina mancante. Ha comprato la figurina del Cile per 150 sterline.

Proprio nel giorno in cui la Fifa annunciava la fine della sua partnership con Panini nel 2030, Butler ha completato l’album che aveva iniziato nell’anno in cui era nata quella collaborazione.