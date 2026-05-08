Lucca bocciato dalla Premier. La sua priorità? “Restare in Italia”
La forte concorrenza dell'Atletico Madrid complica la rincorsa a Joao Gomes per il centrocampo, mentre in porta Alex Meret medita l'addio
Il mercato del Napoli si preannuncia rovente e ricco di snodi cruciali in vista della prossima stagione. Tra rientri dai prestiti, obiettivi a centrocampo e riflessioni sul futuro dei titolari, la dirigenza azzurra è già al lavoro per delineare la rosa.
I rebus di mercato del Napoli
Le ultime indiscrezioni delineano scenari interessanti e complessi sia in entrata che in uscita per il Napoli, con diversi fronti aperti da monitorare con attenzione.
Lorenzo Lucca rientra dal Nottingham
L’avventura inglese del centravanti è già ai titoli di coda. Sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano non lascia spazio a dubbi:
“Lorenzo Lucca rientrerà a Napoli dal prestito al Nottingham Forest, non sarà riscattato”.
L’attaccante ha pagato il sovraffollamento della rosa britannica, che ha complicato il suo ambientamento dopo l’arrivo a gennaio, e ora guarda con decisione alla Serie A.
Spiega il giornalista:
“La priorità di Lucca sarebbe restare in Italia durante il mercato estivo, vorrebbe rimettersi in gioco in un club italiano. Il Napoli dovrà fare delle valutazioni sull’uscita, sulla formula, sui costi. Ci sono degli equilibri da rispettare”.
Corsa a João Gomes: l’Atletico Madrid spaventa il Napoli
Sul fronte entrate, il mirino è puntato su Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton. Il giocatore è molto gradito a Castel Volturno, ma c’è da superare un ostacolo imponente:
“L’Atletico Madrid sta lavorando un’operazione. Ha preso contatto con gli agenti del giocatore, con gli intermediari e con il Wolverhampton”, svela Fabrizio Romano.
Una concorrenza che spaventa il Napoli, anche perché il club azzurro deve ancora sistemare le proprie caselle interne. Come sottolinea Romano, per affondare il colpo “c’è da capire il progetto, a chi sarà affidato, anche a livello di allenatore, se continuerà Conte o meno”.
Il futuro di Meret
Nel frattempo, Tuttomercatoweb riporta importanti aggiornamenti riguardo la situazione di Alex Meret, il cui futuro all’ombra del Vesuvio torna in discussione. Il portiere friulano sta valutando con grande attenzione il proprio percorso professionale, dopo una stagione caratterizzata da un’alternanza con Vanja Milinkovic-Savic che lo ha portato a fare nuove riflessioni sul suo ruolo all’interno del Napoli.
I titoli di coda tra Meret e il club azzurro sembrano uno scenario concreto per i prossimi mesi, guidato dalla volontà del giocatore di ritrovare centralità tecnica e continuità. Nonostante il rinnovo fino al 2027 firmato appena un anno fa, l’entourage del portiere si guarderà intorno in estate.
Sullo sfondo restano vigili Juventus e Inter, ma non mancano interessamenti anche dalla Premier League, che potrebbe rappresentare una nuova e affascinante sfida per il numero uno.