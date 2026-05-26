Ibrahimovic non è un dirigente Milan, forse è meglio dire che è un azionista del gruppo RedBird

A Sky Sport 24 il giornalista Peppe Di Stefano fa il punto sul Milan.

Il giornalista racconta:

“Non era mai successo a nessun club di licenziare in un colpo solo quattro persone di quella portata: amministratore delegati, direttore sportivo, allenatore e responsabile scouting. Lavoro fatto comunque con enorme dignità. Problema sono stati i tempi, le modalità. Sarebbe stato meglio avere già le alternative sul posto, così non è stato. Così ha deciso di fare Gerry Cardinale dopo aver riflettuto 24 ore.

Ibrahimovic e il rapporto con Cardinale

Si riparte con Cardinale, con Zlatan Ibrahimovic che – è bene ricordarlo – non è un dirigente del Milan. È bene ribadire questo passaggio, non è un dirigente, è un collaboratore, forse è meglio dire un azionista del gruppo RedBird. I due sono partiti questa mattina. C’è chi dice che uno è andato a New York e l’altro a Vienna, chi invece che entrambi sono andati a Vienna, chi sono andati a Londra. Di sicuro hanno lasciato Milano e starebbero incontrando per la seconda volta Iraola tecnico del Bournemouth che ha fatto molto bene in questa stagione. Rappresenta per età, caratteristiche, il nuovo allenatore che vorrebbe il nuovo Milan, un allenatore con caratteristiche offensive.

Poi, ma questo va a contorno, ci sono mille dubbi legati alle tempistiche. Non era il caso di scegliere prima l’amministratore delegato e il direttore sportivo? Il Milan sta spingendo per nuovo allenatore. Non dimentichiamo che in lizza ci sono anche Xavi, Thiago Motta (entrambi ex compagni di squadra di Ibra), più Emery e Italiano. Li mettiamo tutti all’interno di questo pentolone da cui verrà fuori il nome del futuro allenatore del Milan”.