Derby di Roma, De Siervo: “Non credo proprio si giocherà lunedì sera”

L'ad della Serie A: "Arriverà una nota formale ragionata. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità". Nella questione c'entra anche Pisa-Napoli e tutte le altre squadre impegnate nella lotta Champions.

Dopo l’annuncio della Prefettura di spostare ufficialmente Roma-Lazio a lunedì 18 maggio ore 20:45 (insieme alle altre sfide legate alla corsa Champions, tra cui Pisa-Napoli), è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo rispondendo all’Agi. Alla stazione Termini dopo l’arrivo della Coppa Italia, l’ad ha parlato dello slittamento del derby.

Lo spostamento del derby di Serie A Roma-Lazio

“Il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità“.

La Lega Serie A ha infatti annunciato il ricorso al Tar contro la decisione del prefetto di Roma Lamberto Giannini, che aveva dichiarato:

“Ci sono molte controindicazioni per disputare l’incontro domenica 17 maggio, legate soprattutto alla gestione dell’ordine pubblico e alla sovrapposizione con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. Abbiamo analizzato attentamente i flussi di afflusso e deflusso e, per garantire la massima sicurezza, la decisione è quella di posticipare il match“.

Si attende ora il comunicato ufficiale dalla Lega Serie A.