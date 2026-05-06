A Roma insultano Sinner con adesivi offensivi (credono che sia colpa sua il derby alle 12.30)

La finale degli Internazionali è alle 17. Le forze dell’ordine dovranno gestire i tifosi all'Olimpico e i laziali a Ponte Milvio. Sugli adesivi la scritta "cane sciolto"

Jannik Sinner è stato preso di mira con adesivi offensivi creati da chi non ha gradito il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle 12:30. Proteste, infatti, da parte dei tifosi delle due squadre in merito all’orario della partita, importante soprattutto per i giallorossi a caccia di un posto in Champions League. Purtroppo l’ignoranza dilaga.

Sinner preso di mira per Roma-Lazio alle 12:30

Secondo la norma della Lega di Serie A, nelle ultime due giornate di campionato le sfide che coinvolgono squadre con obiettivi europei o di salvezza, devono svolgersi necessariamente in contemporanea. Milan, Juventus, Roma e Como si giocano la qualificazione in Champions. Ma al Foro Italico, domenica 17, si giocherà anche la finale maschile degli Internazionali di tennis.

In questo quadro, scrive l’edizione romana di Repubblica, si inserisce la decisione della curva Nord della Lazio di disertare la partita allo stadio e seguirla via radio, sul piazzale di Ponte Milvio. Ma sono rischi che potrebbero far spostare la data del derby e delle altre sfide alla settimana successiva.

In tutto ciò, cosa c’entrano le offese a Sinner? Le forze dell’ordine sarebbero chiamate a gestire due derby: l’afflusso e il deflusso dell’Olimpico per seguire la partita e altre migliaia di persone radunate a Ponte Milvio. In virtù degli incidenti dello scorso anno, per limitarli, la partita alle 12.30 garantirebbe la finale degli Internazionali alle 17. Gli adesivi dove è scritto “cane sciolto” potrebbero riferirsi a qualcuno che ha voluto protestare contro l’orario del derby.