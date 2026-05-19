De Laurentiis e Sarri si sono già stretti la mano: ora bisognerà formalizzare tutto

Ci siamo, siamo proprio lì: l’inizio del calciomercato dei “siamo vicini ma occhio alla squadra X che potrebbe”, dei “passi avanti” e dei “passi indietro”, nella perversa macarena che è il toto-allenatori che ciclicamente colpisce il Napoli ogni pochi anni. Ora, secondo Di Marzio, sulla panchina del Napoli starebbe tornando a grandi passi Maurizio Sarri, con però un occhio sempre attento anche a Massimiliano Allegri.

Napoli, c’è l’intesa di massima con Sarri

Riporta Di Marzio a Sky Sport 24:

“Il Napoli può accelerare per Maurizio Sarri, che resta il candidato principale. Da quanto risulta, De Laurentiis e Sarri si sarebbero già stretti la mano, ma per rendere ufficiale l’intesa serviranno ulteriori passaggi, con l’ombra dell’Atalanta che continua a farsi sentire attorno al tecnico.

Il rischio esiste, anche perché il rapporto con Giuntoli è molto solido, ma Sarri avrebbe fatto capire al Napoli che la sua priorità è il ritorno in azzurro. Nel caso in cui non fosse Sarri, attenzione al nome di Massimiliano Allegri.”

Cifre e contratto

Nel frattempo Schira ha già parlato di cifre e durata del contratto:

“Maurizio Sarri ha dato la sua disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2028 (€2,8M/anno + bonus). Sta al Presidente Aurelio De Laurentiis decidere di chiudere o meno. L’Atalanta è ancora alla finestra (Giuntoli lo adora)”