De Bruyne parla di promesse non mantenute, non si aspettava che Conte restasse?

Kevin De Bruyne non le ha mandate a dire dal ritiro della Nazionale belga. Ha detto chiaro e tondo di essere contento che Conte sia andato via, che non si è divertito a giocare col 5-4-1 e ha criticato il Napoli che ha giocato col baricentro molto basso.

Le accuse di De Bruyne dal Belgio

De Bruyne ha detto:

“Se sono felice che Conte se ne vada? Per me sì. Per me non doveva restare. Se resto io? Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest’anno ho capito che il modo di giocare è molto importante per me. Deve anche essere divertente, e quest’anno mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. L’anno scorso erano state promesse alcune cose su come avremmo giocato, ma alla fine non si sono concretizzate, ed è un peccato.

Abbiamo giocato in modo molto difensivo. Se segni un gol a partita in un 5-4-1… è poco divertente. All’inizio della stagione giocavamo davvero molto bassi. Il nostro miglior marcatore ha fatto 10 gol, quindi sì, i numeri parlano chiaro, ma per livello è stato ok.”

La critica al gioco di Conte è evidente. Ma c’è un passaggio più sottile quando parla di promesse su come il Napoli avrebbe giocato, promesse che poi non si sono concretizzate.

Kdb troverà Allegri con un anno di ritardo?

Poiché adesso non è più un mistero che De Bruyne sia stato preso lo scorso anno per Allegri (e per tacitare i malumori della piazza per la partenza del tecnico salentino), allora la domanda è: De Bruyne non si aspettava la permanenza di Conte? Non era nei patti? Questo sarebbe interessante capire. Non è certamente un mistero che la convivenza tra Conte e il fuoriclasse belga non sia stata idilliaca. Parliamo di convivenza tattica. Conte ha fatto molta fatica a inserire De Bruyne nel suo Napoli e non è un caso che la squadra quest’anno abbia offerto il meglio di sé quando Kdb è stato infortunato.

Con Allegri – a dispetto di una narrazione grottesca – sarebbe diverso. Innanzitutto Allegri non antepone mai alcuna alchimia tattica ai calciatori: è contrario al suo modo intendere il calcio. Il livornese col Milan non poteva che giocare col blocca basso visto il modestissimo livello della squadra. Lo stesso vale per l’inesistente pressing alto (bisogna avere i calciatori per farlo).