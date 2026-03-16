Davis dell’Udinese è l’attaccante outsider di questa stagione, segna quanto Yildiz e Leao eppure si parla poco di lui

Inglese classe 1998, questa è la sua miglior stagione in termini realizzativi: 9 reti finora. La Juventus lo sta tenendo d'occhio per la prossima stagione.

Keinan Davis, classe 1998 inglese, sta diventando l’attaccante outsider della Serie A; 1,89 cm di altezza per 82 kg, è a quota 9 reti in campionato con l’Udinese, capocannoniere del suo club. Leao, Yildiz e Nico Paz hanno i suoi stessi gol, uno solo in meno rispetto a Hojlund.

Ha segnato più di Scamacca, Pulisic, Kean e Marcus Thuram, ma in pochissimi ne parlano.

Contro il Napoli servì l’assist per il gol di Ekkelenkamp in questa stagione, che portò ai friulani la vittoria per 1-0 nel girone d’andata.

E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa, esordendo in prima squadra nel 2017. Solo 6 reti in 86 presenze.

Nel mercato invernale del 2022 si trasferisce poi in prestito al Nottingham Forest per sei mesi, in Championship (serie B inglese); qui realizza 5 gol in 22 presenze.

La stagione successiva, prestato al Watford (club della stessa proprietà dell’Udinese), mette a segno sempre in Championship 7 reti in 34 presenze.

Dal 2023 veste la maglia dell’Udinese e questa è decisamente la sua miglior stagione realizzativa (1 gol nella prima stagione, 3 nella seconda), considerando che non è ancora finita.

In Nazionale inglese, solamente tre presenze nell’Under 20 tra il 2017 e 2018.

Ora, per fare il salto di qualità, lo segue con attenzione la Juventus in vista della prossima stagione. Tuttosport aveva scritto due giorni fa che il club bianconero lo teneva d’occhio, poiché è un profilo che avrebbe fatto comodo a Luciano Spalletti nell’ultimo periodo per rafforzare il reparto offensivo.