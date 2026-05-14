Dani Rojas un po’ come Gullo, l’attore di Ted Lasso giocherà davvero negli Stati Uniti

Dani Rojas un po’ come Francesco Gullo, per chi ha la perversione di ricordare il mitico Cervia del reality “Campioni, il sogno”. L’allenava Ciccio Graziani. Cristo Fernández, l’attore che interpreta l’attaccante messicano nella squadra allenata da Ted Lasso nella popolare serie di Apple Tv ha davvero firmato un contratto da professionista.

Da Ted Lasso alla realtà

L’attaccante e attore messicano di 35 anni ha firmato con l’El Paso Locomotive FC, squadra che milita nella USL Championship americana, la seconda divisione americana. I termini dell’accordo, inclusa la sua durata, non sono stati resi noti, scrive il New York Times.

“Il calcio è sempre stato una parte fondamentale della mia vita e della mia identità, e non importa dove la vita mi abbia portato, il sogno di competere a livello professionistico non mi ha mai abbandonato”, ha detto Fernández in un comunicato del club.

La firma, scrive il Nyt, arriva dopo che Fernández ha sostenuto un periodo di prova “intensivo” di due mesi con il club texano. Il periodo di prova includeva allenamenti e persino un debutto pre-campionato contro il New Mexico United. Ex giocatore la cui carriera è stata interrotta dagli infortuni, Fernández ha documentato il suo ritorno al calcio professionistico sui social media, allenandosi con diverse squadre professionistiche in tutto il paese, comprese quelle affiliate alla MLS nelle divisioni inferiori.

Prima calciatore poi attore

Fernández ha iniziato la sua carriera calcistica professionistica a livello giovanile con il Tecos FC a Jalisco, in Messico, prima di abbandonare lo sport a 15 anni a causa di un infortunio. Ha quindi spostato la sua attenzione su altre attività, tra cui la recitazione. Nel 2020 è diventato una delle tante star emergenti di “Ted Lasso”.