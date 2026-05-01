Da Benitez a Conte, la fissa degli allenatori per il business plan

Conte stadio Napoli, è di nuovo la questione centrale: il tecnico è tornato alla carica e per restare vuole rassicurazioni sugli investimenti della SscNapoli in stadio e centro sportivo di proprietà. A quanto si legge, Conte è tornato alla carica: per restare vuole anche rassicurazioni sugli investimenti della SscNapoli in stadio e centro allentamenti di proprietà. Già nell’estate 2025 il mister salentino aveva posto come condizione della permanenza il business plan o, come avrebbe detto Rafa Benitez, “el proyecto”.

Il tema Conte stadio Napoli non è nuovo: già nell’estate 2025 il mister aveva posto come condizione il business plan. Ecco, perché la piazza del Napoli è da ormai più di dieci anni ferma alla casella di partenza, tra allenatori che scalpitano e un dialogo tra società e Comune che non decolla(per usare un eufemismo). Ne parliamo nella quinta puntata di Antifútbol, il podcast di Viale De Laurentis 29 in collaborazione con il Napolista, affrontando la questione da un punto di vista venale, ma molto concreto. Ci chiediamo che tipo di impegno finanziario comportino le operazioni immobiliari e, soprattutto, che tipo di benefici arrivino ai ricavi del club (senza sottovalutare i sacrifici richiesti ai tifosi).

Per le musiche si ringraziano gli O’Funk’Illo (Yo lo coloco) e Marco Crimaldi

Buon ascolto!