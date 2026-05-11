Curiosità Mondiali: Pak Doo-ik, il dentista che eliminò l’Italia

Le curiosità dei Mondiali di calcio sono il sale dell’unico torneo che da quasi un secolo riesce a fermare il pianeta. Novantasei anni di partite, gol, scandali e coincidenze hanno prodotto record che sfidano la statistica, aneddoti che sembrano sceneggiature, storie che si raccontano ai bambini come se fossero leggende. Dal cane che ritrovò la Coppa rubata al gol più veloce della storia (11 secondi), dal Maracanazo del 1950 alla Mano de Dios del 1986, ecco le venti curiosità più sorprendenti nella storia della Coppa del Mondo, alla vigilia del torneo 2026 in USA, Canada e Messico.