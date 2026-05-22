Cristiano Ronaldo vince il campionato che Inzaghi ha gettato alle ortiche (è un vizio)

La banda Inzaghi aveva 7 punti di vantaggio alla 17esima giornata e, per non sbagliare, si è fatto comprare Benzema. Poi, alla 22esima, il pareggio in casa con l'Al-Ittihad e il sorpasso dell'Al-Nassr di Cr7

E alla fine, Cristiano ce l’ha fatta: dopo la Coppa dei Campioni araba per club del 2023, adesso può finalmente dichiararsi campione della Saudi Pro League. Grazie alla vittoria maturata sul Damac per 4-1 (con gol di Mané, Coman e una sua doppietta che gli consente di raggiungere quota 973 gol), il club di CR7 ha chiuso a 86 punti, a +2 sull’Al Hilal di Simone Inzaghi che, nonostante abbia fatto il suo dovere contro l’Al Fayha, non è riuscito nella rimonta e anzi si è visto nuovamente vittima di una contro-rimonta.

A gennaio, la squadra dell’ex allenatore dell’Inter aveva 7 punti di vantaggio sull’Al Nassr. Era la 17ª giornata. Nel mezzo, l’acquisto di Benzema, che è andato a completare una rosa che già vedeva campioni del calibro di Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić e Theo Hernández.

Poi, cinque giornate dopo, complice anche il pareggio in casa contro l’Al Ittihad (in dieci dal 9° minuto), si è visto risorpassare proprio dall’Al Nassr, che si è portato a +1. Simone, è proprio un vizio allora. Una chicca: hanno chiuso il campionato con 0 sconfitte. Non è bastato.

Cristiano d’Arabia, i dettagli della vittoria finale

Ne ha parlato anche l’Athletic, partendo proprio dallo scontro diretto con l’Al-Hilal: