Conte si mette in fila per la cittadinanza napoletana

C’è una lunga fila all’esterno di Palazzo San Giacomo. Allo sportello c’è un cartello: “cittadinanza onoraria”. Che evidentemente va forte per i protagonisti del mondo del calcio. Il Corriere del Mezzogiorno, con Paolo Cuozzo, racconta l’incontro di ieri tra il sindaco Gaetano Manfredi e l’allenatore del quarto scudetto Antonio Conte. E il quotidiano racconta che, a microfoni spenti, il sindaco ha parlato della sua idea di conferire la cittadinanza anche a Conte. Del resto l’ha avuta Spalletti che ha firmato il primo tricolore dell’era De Laurentiis, perché non dovrebbe averla il signor Antonio. Nell’elenco c’è anche Mertens che di fatto ebbe il merito di essere soprannominato Ciro oltre a quello di aver segnato già gol di tutti con la maglia del Napoli. E infine De Laurentiis arrivato con colpevolissimo ritardo, e nemmeno all’unanimità, per le sue esternazioni all’insegna della verità su Napoli e i napoletani.

Il Corriere del Mezzogiorno racconta l’incontro di ieri, l’addio ufficiale che Conte ha voluto dare al primo cittadino peraltro juventino inside anche se ora dice di essersi convertito al Napoli (che s’adda fa’ pe’ campa’).

I complimenti di Conte al sindaco per la crescita di Napoli

Conte gli ha fatto i complimenti per come “la città è cresciuta in questi anni”, hai ha ricordato di aver “sfruttato ogni occasione avuto per viverla la città, visitando siti culturali, monumenti e teatri”.

E poi il retroscena che racconta Cuozzo.

Racconta chi ha avuto modo di riflettere con il sindaco napoletano, che Napoli e il suo Comune intendono «tenersi comunque stretto» l’allenatore salentino, facendone un nuovo cittadino napoletano. Manfredi, ovviamente, non si è sbilanciato con l’annuncio, né con la data. Né a Conte non ha fatto cenno di questa sua intenzione, che ha commentato invece con altri in Municipio.

Bisogna prima conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis (che la merita più di tutti).

Prosegue il Corrmezz:

Il sindaco vorrebbe definire in occasione del centenario del Napoli, il prossimo mese di agosto. In tal senso circola anche l’idea di provarci in una location che lascia il segno, un luogo d’eccezione come il teatro San Carlo.