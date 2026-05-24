Conte: “È stato un campionato in cui sono state fatte cose importanti, forse troppo sottovalutate”

A Dazn: "Qui l'ambiente è molto forte e passionale. Tutto viene esaltato al massimo e a volte diventa più difficile che in altre piazze. Devi gestire l’ambiente, non è semplice."

Intervenuto nel pre-partita di Napoli-Udinese, Antonio Conte ha così parlato a Dazn.

Le parole di Conte

Quanto è importante chiudere al secondo posto?

“È importante ottenere un risultato positivo, che sia l’ultima giornata non conta: bisogna scendere in campo per raggiungere l’obiettivo”.

Prima che tu arrivassi a Napoli ci siamo incontrati. Ti ho raccontato delle emozioni che si provano a Napoli

“L’ho detto post Pisa: bisogna stare qui per capire cosa è Napoli e cosa rappresenta il Napoli per il popolo. Ambiente molto forte e passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e a volte diventa più difficile che in altre piazze. Devi gestire l’ambiente, non è semplice. Vincere qua dà grande soddisfazione”.

Quali sono le emozioni che prova in questa che potrebbe essere l’ultima partita?

“La prima emozione è quella di sempre: voglio cercare di fare risultato ed è la cosa più importante. Dobbiamo finire il campionato. È stato un campionato in cui sono state fatte cose importanti, o forse troppo sottovalutate. Va bene, i ragazzi devono finire nel miglior modo possibile”.