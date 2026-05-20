Champagne, passeggiata alle 5 del mattino e sfottò al City: la festa dell’Arsenal per la vittoria della Premier

I calciatori si sono dapprima radunati al centro sportivo, poi con le strade ormai vuote, hanno deciso di arrivare allo stadio a prima mattina a piedi. Calafiori ha potuto festeggiare anche il suo compleanno.

L’Arsenal ha vinto la Premier League dopo 22 anni grazie al pareggio 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth. L’ultima partita di campionato sarà completamente inutile per la squadra di Arteta; i giocatori si sono dati alla pazza gioia con i festeggiamenti e tra loro c’era anche un italiano, ovvero Riccardo Calafiori.

La notte di festeggiamenti dell’Arsenal

Athletic racconta la folle serata dei Gunners: Dall’incontro al centro sportivo del club a martedì sera, fino a una passeggiata alle 5 del mattino fuori dall’Emirates Stadium quando ormai la folla si era diradata, i giocatori sono stati finalmente liberi di lasciarsi andare alle emozioni e godersi il momento.

Piero Hincapié, al fischio finale, era pronto a fingere di versarsi l’acqua dalla sua bottiglia marchiata Arsenal — una chiara presa in giro verso un tifoso del City diventato virale per aver deriso l’Arsenal ad aprile. La bottiglia è comparsa anche sui profili social di vari giocatori.

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Qualche tifoso dei Gunners ha provato a fare un selfie con i calciatori mentre passavano accanto alla statua di Thierry Henry e alcuni di loro, tra cui Saka e Rice, li hanno accontentati.

Saka, Rice, Timber and Eze outside emirates at 5am in the morning 😂 #Arsenal pic.twitter.com/5H5hkjPqyb — 🥊 (@BFanatic101) May 20, 2026

Calafiori, invece, ha non solo ha festeggiato la vittoria della Premier League, ma ha anche i suoi 24 anni.

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Per l’Arsenal, ora, è il momento di guardare alla finale di Champions League contro il Psg di sabato 30 marzo.