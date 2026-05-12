C’è il mercato dei direttori sportivi e poi c’è Paratici: se lo chiamasse una big?

Ne scrive il Corsera. Il Napolista lo ha lanciato due giorni fa al posto di Manna. Ma occhio anche alla Roma (è fidanzato con l'attrice Pilar Fogliati)

Fabio Paratici è il convitato di pietra. Il Corriere della Sera dedica un articolo al domino dei direttori sportivi, al mercato degli uomini che sono entrati anche nel mirino di Fabrizio Corona assieme ai procuratori. Dovrebbe cominciare, se non è già cominciato, il valzer di direttori sportivi. I protagonisti sono soprattutto Tony D’Amico (nome cinematografico) che potrebbe lasciare l’Atalanta. È il candidato numero uno a prendere il posto di Igli Tare al Milan. Poi c’è Giuntoli che di fatto Percassi ha pressoché ufficializzato all’Atalanta (ha detto che è un nome di alto profilo e che loro sarebbero contenti se l’affare andasse in porto): potrebbero portarsi a casa anche Thiago Motta.

Manna nelle grazie di Gasperini

E infine il ds del Napoli Giovanni Manna che pare sia nelle grazie di Gasperini ormai uomo fortissimo della Roma dei Friedkin.

Il Corriere della Sera ne scrive così:

L’altra pista a disposizione per D’amico conduce alla Roma dei Friedkin che, dopo l’allontanamento di Ranieri, si sta per separare anche da Ricky Massara (andrà all’olympique Marsiglia?). Non è l’unico profilo sondato dai giallorossi che pensano anche a Giovanni Manna, manager che ha già ottenuto la benedizione di Gian Piero Gasperini. Domanda delle domande: Aurelio De Laurentiis, che già nei prossimi giorni dovrà incontrare Antonio Conte per prendere una decisione definitiva sul futuro, accetterebbe di buon grado anche un cambiamento a livello dirigenziale? Per convincere Manna a restare, l’argomento più persuasivo è il rinnovo del contratto.

Non sappiamo. Ripetiamo: De Laurentiis è molto legato a Manna. Onestamente al di là di quel che ha mostrato in questo biennio in cui ha fatto molto molto bene il primo anno e malissimo il secondo. Manna costa poco, molto poco, e anche per questo andrebbe di corsa alla Roma.

Paratici è il nome forte

Ma il Corriere della Sera conclude con un nome che il Napolista ha lanciato appena due giorni fa nel valzer dei ds: Fabio Paratici. Sarebbe un colpaccio per il Napoli che ricostituirebbe la coppia Conte-Paratici e tanti saluti alle voci di ridimensionamento.

Il Corsera scrive:

In questo quadro caotico, un grande nome potrebbe scuotere il mercato dei direttori sportivi nonostante la recente firma sul contratto. Fabio Paratici, già vicino al Diavolo nella scorsa primavera, è legato alla Fiorentina fino al 2030, ma se chiamasse una big?



Occhio che Paratici potrebbe essere anche il nome della Roma, non bisogna dimenticare la sua relazione con l’attrice romana (anche se piemontese di nascita) Pilar Fogliati. E va ricordato che lo scorso anno di fatto era stato preso dal Milan che poi tornò sui propri passi.