All’Atalanta potrebbe esserci la reunion di Giuntoli e Thiago Motta

Il CorSport scrive che su Palladino ci sono dei dubbi, nonostante abbia ancora un anno di contratto. La Dea potrebbe decidere di ripartire dall'accoppiata fallimentare alla Juventus.

In casa Atalanta si respira aria di cambiamenti in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli sarà probabilmente il nuovo direttore sportivo e il suo arrivo potrebbe portare a un cambio anche in panchina, con Raffaele Palladino a rischio esonero e Thiago Motta che rientrerebbe nella lista dei nerazzurri dopo un possibile arrivo già l’estate scorsa.

L’Atalanta potrebbe riunire Giuntoli e Thiago Motta

Come riportato dal Corriere dello Sport, Palladino ha ancora un anno di contratto, ma il club sta facendo delle riflessioni; e Thiago Motta è il nome forte da cui la Dea potrebbe ripartire. La decisione passerà dalla possibile qualificazione alla prossima Conference League.

L’accoppiata Giuntoli-Thiago Motta si era già vista alla Juventus, nata con grandi aspettative e l’idea di aprire un nuovo ciclo. Tuttavia, il cambiamento ha richiesto tempo e la squadra ha spesso mostrato difficoltà nel trovare continuità. Anche il calciomercato ha lasciato dei dubbi e le pressioni hanno reso il percorso ancora più complicato. Starà ora all’Atalanta decidere se far rifiorire questa coppia nel calcio italiano.