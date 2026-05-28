Capello: “Il Napoli nella sua storia non ha mai vinto per due anni di fila, è una questione di ambiente, non di allenatore”

Fabio Capello, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del fallimento di Milan e Juventus che non sono riuscite a raggiungere la Champions, specialmente i rossoneri ai quali bastava un punto contro il Cagliari. Inoltre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte.

Le parole di Capello su Milan e Juventus

L’ex tecnico ha parlato dell’operato di Max Allegri, ritenuto fallimentare dai rossoneri ma non da Capello, che specifica che il Milan debba ripartire dalla dirigenza:

“Prima di giudicare il suo lavoro o quello eventuale dei nomi che vengono fatti per la sua successione, serve che il Milan costruisca una dirigenza all’altezza“.

Se i rossoneri hanno deciso di far fuori tutti (tranne Ibrahimovic), la Juventus continuerà con Spalletti e Comolli. E l’ex allenatore ha commentato:

“Sono convinto che sia quella la strada giusta. Evidentemente lì sono tutti consapevoli di ciò che hanno sbagliato. La Champions è sfumata a inizio stagione e alla fine, ma nel mezzo ci sono state diverse cose positive, Con Spalletti sono state gettate delle basi importanti. Sanno dove mettere le mani, adesso si devono sedere e capire quali sono i giocatori migliori da prendere per rimediare a certe lacune. Per la prossima stagione è inutile girarci intorno: niente scuse, la Juve dovrà lottare per lo scudetto“.

L’ex tecnico: “Conte è l’uomo giusto per la Nazionale”

In merito al Napoli, Capello ha sottolineato che secondo lui c’è un problema di ambiente e non di allenatore, poiché gli azzurri non sono mai riusciti a vincere due anni di fila:

“Il Napoli nella sua storia ha mai vinto per due anni di fila? È una questione di ambiente, non di allenatore. Quando si tratta di ripetersi manca la giusta fame, la rabbia. Conte è stato chiaro quando dopo la brutta sconfitta di Bologna disse che non aveva intenzione di continuare in quel modo. Di accompagnare un morto“.

Capello candida Conte per essere il prossimo ct della Nazionale italiana, dopo il terzo fallimento Mondiale:

“Sì, è l’uomo giusto, in assoluto. Lo chiamerei subito. Ci ha già lavorato, è già consapevole di quello che servirebbe, dei problemi che ci sono, delle difficoltà con cui ogni ct deve convivere“.

L’ex Napoli non siederà sulla panchina Azzurra

“Il mio futuro? Chi ne parla fa solo chiacchiere“. Queste le parole dell’ormai ex tecnico del Napoli in merito alla Nazionale italiana e al suo possibile ritorno.

Conte ha chiarito, infatti, che non ha per il momento intenzione di sedersi sulla panchina Azzurra. Ma mai dire mai. Il prossimo 22 giugno ci saranno le elezioni per il nuovo presidente Figc; se dovesse salire Malagò, l’ex Coni ha messo tra le sue preferenze proprio l’ex Napoli.