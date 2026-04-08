Da Abete a Malagò: il nome di Conte mette d’accordo proprio tutti

La Gazzetta: "Serve altro per capire che Conte al momento è in vantaggio nella corsa alla panchina azzurra? I principali concorrenti, al momento, sono Roberto Mancini e Max Allegri"

Per Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, il nome di Antonio Conte mette d’accordo proprio tutti i candidati alla presidenza della Figc.

Conte salvatore della Patria: i dettagli

Si legge sulla Gazzetta:

Il cerchio sembra chiudersi. Aurelio De Laurentiis designa Giovanni Malagò presidente ideale. Malagò lascia intendere che Antonio Conte sarebbe il suo ct del futuro. Conte non nasconde che la Nazionale sarebbe una possibilità. De Laurentiis ci mette il carico da mille, rivelando che, se Malagò gli chiedesse il tecnico, lui non potrebbe rispondere “no”, anche se c’è ancora un anno di contratto. In aggiunta, un altro teorico candidato presidenziale, Giancarlo Abete, senza sbilanciarsi troppo, apre a Conte ricordando la bella Italia di Euro 2016 e facendo capire che, se ci fosse la possibilità, come si potrebbero avere dubbi su un nome così?

Serve altro per capire che Conte al momento è in vantaggio nella corsa alla panchina azzurra? Una settimana dopo il disastro in Bosnia, sul nome del tecnico del Napoli convergono tutte le parti in causa. Il che non significa sia tutto deciso: non esiste ancora un presidente e le elezioni saranno tra due mesi e mezzo. Però chi ha voglia di candidarsi si presenterà con le idee chiare su nomi e, si spera, progetti: quindi deve cominciare a muoversi fin da ora.

I principali concorrenti di Conte, al momento, sono Roberto Mancini e Max Allegri: la scelta in ogni caso ricadrà su un tecnico top, un numero uno che possa essere garanzia di esperienza, lavoro, conoscenze tecnico-tattiche, gestione del gruppo (per i risultati è un altro discorso).