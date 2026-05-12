Brutto finale di campionato del Napoli, il disastro è dietro l’angolo

Cesare – Caro Guido brutta sconfitta del Napoli in casa contro il Bologna. Il Bologna non aveva e non ha più niente da chiedere al campionato mentre il Napoli avrebbe dovuto avere la motivazione di chiudere definitivamente e blindare l’accesso in Champions. E invece il tanto denigrato e bistrattato Italiano, sul quale anche io ho delle forti perplessità sulla organizzazione difensiva delle sue squadre, con una rosa nettamente inferiore da cui gli vendono ogni anno i migliori e un monte ingaggi nemmeno paragonabili al Napoli, è venuto a vincere al Maradona (dopo aver già dominato e vinto in casa a Bologna in una delle più brutte partite del Napoli).

Guido – È chiaro che è stata una partita quasi da saldi di fine stagione ma il Napoli comunque aveva il dovere di chiudere la qualificazione in Champions e di onorare il suo pubblico. L’entrata in Champions potrà essere chiusa definitivamente al prossimo turno vincendo in casa di un retrocesso e derelitto Pisa, almeno in teoria. Il Pisa inanella una serie di sconfitte e partite imbarazzanti. E quindi a meno che di una catastrofe non dovremmo, in astratto, avere grandi problemi. Però mai vendere la pelle dell’orso…con questo Napoli scarico e leggero non c’è da avere certezze.

Non si salva nessuno tranne Alisson Santos

Cesare – Direi fortunatamente ci aspetta il Pisa perché scherzando scherzando siamo arrivati a +2 punti dalla Juve e +3 da Roma e Milan. Ma comunque non bisogna abbassare la guardia perché lo ha dimostrato il Milan di Allegri perdendo rovinosamente le ultime partite e mettendo seriamente a rischio la qualificazione in Champions. Volendo dire qualcosa della partita non si può non commentare direi il “fantozziano” infortunio di De Bruyne capace nel riscaldamento di ferirsi come un pugile l’arcata sopraccigliare con 4 punti di sutura. Si può essere contenti del rientro del capitano Di Lorenzo dopo il lungo infortunio e le sue indecisioni, anche decisive, sono comprensibili.

Guido – Caro Cesare non riesco ad essere contento del rientro di Di Lorenzo perché ormai siamo al termine del campionato. Comunque per l’anno prossimo vista l’età, i fisiologici cali di condizione ed il rischio infortuni va assolutamente preso un suo sostituto per affiancarlo ma anche in grado di poter fare il titolare in molte partite. Ma la cosa che mi preoccupa molto è una specie di disinteresse al risultato che mi è sembrato emergere durante la partita. Francamente a parte Alisson Santos non mi sento di salvare nessuno. Meno che mai un centravanti che non tira mai in porta, non supera mai l’uomo, sbaglia tutti i controlli nonostante la bella palla data Santos in occasione del pareggio.

Cesare – Mah lo sai che penso che Hojlund sia un ottimo centravanti ed uno di quelli da cui ripartire l’anno prossimo. Gioca sempre tirando la carretta senza rifiatare essendo insostituibile ed è fortemente penalizzato dal gioco (?) di Conte. A me Gutierrez non convince. Sicuramente è ordinato, mantiene la posizione, ha un certo dinamismo ma non mi sembra mai determinante: non ha grandi doti di marcatore, in fase offensiva non salta mai l’uomo e nemmeno crossa e si perde in tanti passaggi all’indietro. E un altro che non mi convince è Giovane che ormai abbiamo visto diverse volte e anche dall’inizio. Evanescente e anche lui mai determinante.

Il futuro ha tante incognite, troppe

Guido – Comunque bisogna decidere del futuro del Napoli e questo famoso incontro tra il Presidente e Conte urge. Infatti serve per fare chiarezza su chi siederà l’anno prossimo sulla panchina del Napoli, sui giocatori chi partirà, chi rimarrà, chi tornerà dai prestiti e si vorrà ripiazzare o mantenere e chi si dovrà acquistare. Tutto sempre inevitabilmente (con o senza Conte) alla luce del programma di ringiovanimento della squadra e dell’abbassamento del monte ingaggi. Rimarrà Manna o andrà alla Roma (se il Presidente lo lascerà andare)? Lo staff medico alla luce di questa annata andrà confermato? L’incontro urge perché c’è tantissimo da fare e mancano 2 mesi dall’inizio del ritiro di Dimaro.

Cesare – Comunque al di là delle note vicende sia positive (scudetto l’anno scorso, Supercoppa e probabilissima qualificazione Champions quest’anno) che negative (quest’anno Champions disastrosa, infortuni muscolari, mai in lotta per difendere lo scudetto, prevalentemente gioco inguardabile) questo brutto finale di campionato sicuramente non favorisce la posizione del tecnico. E questa sconfitta con il Bologna, con la non ufficializzazione della qualificazione Champions, purtroppo ha probabilmente fatto slittare e ritardare l’incontro tra De Laurentis ed il tecnico.

Guido – Io sono francamente molto preoccupato. In Italia non esistono partite facili e scontate. Troppi ricordi negativi del passato affiorano alla mente. La Champions dobbiamo ancora conquistarla. E contro il Bologna abbiamo combinato un grande pasticcio.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: mediocre ; Guido: incerto

Di Lorenzo – Cesare: bentornato; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Buongiorno – Cesare: modesto; Guido: incerto

Politano – Cesare: mediocre; Guido: scadente ( flop)

Gutierrez – Cesare: modesto (flop); Guido: modesto

Lobotka – Cesare: insufficiente; Guido: scarso

Mc Tominay – Cesare: sufficiente ; Guido: insufficiente

Giovane – Cesare: modesto; Guido: scarso

Alisson – Cesare: buono (top); Guido:ottimo ( top)

Hojlund – Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Gilmour – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Spinazzola – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Elmas – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: scarso; Guido: confuso