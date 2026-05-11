Conte: “De Bruyne ha avuto quattro punti di sutura. Quest’anno si poteva naufragare”

A Dazn: "Sono stati bravi i ragazzi, quelli rimasti, che ci hanno tenuto in zona di galleggiamento. Kdb ha avuto uno scontro in allenamento. L'Inter ha meritato, complimenti a loro"

Antonio Conte ha parlato a Dazn alla vigilia di Napoli-Bologna di campionato. Dà notizie di De Bruyne che si è fatto male in allenamento.

“De Bruyne ha avuto una collisione in allenamento, testa contro testa, si è aperto lo zigomo. Gli hanno messo quattro punti, non c’è trauma cranico”.

Gli chiedono di Di Lorenzo:

“Giovanni penso che rappresenti il Napoli, l’ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo, è il capitano, è il giocatore che ha vinto tutto col Napoli, è un calciatore importante, carismatico, è tornato ad allenarsi con noi e dopo quindici giorni era giusto che tornasse titolare”.

Conte: “bisogna fare i complimenti all’Inter”

Gli chiedono del secondo posto.

“Cerchiamo di fare del nostro meglio, ci siamo trovati in una situazione in cui si poteva naufragare. Ci siamo trovato in condizioni molto molto difficili. Sono stati bravi i ragazzi, quelli rimasti, che ci hanno tenuto in zona di galleggiamento. Per quanto riguarda il campionato, all’Inter vanno dato i meriti, ha meritato. La mentalità vincente si dimostra anche nel dare merito agli avversari che hanno fatto meglio e hanno vinto. Complimenti a loro, non significa che noi abbiamo perso”.