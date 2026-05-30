Berrettini e Cobolli agli ottavi di Parigi: c’è tennis italiano oltre Sinner

Berrettini è tornato

C’è tennis italiano oltre Jannik Sinner. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono agli ottavi di finale di Parigi. E Arnaldi è sta giocando contro Collignon.

Berrettini ha vinto una partita pazzesca, durata cinque ore, contro l’argentino Comesaña. Berrettini ha vinto al super tie-break per 15-13 dopo aver annullato due match-point. È stata una partita faticosa, tiratissima, che si è chiusa col punteggio di 7-6 5-7 6-7 6-4 e 15-13. L’argentino è stato anche favorito dalla leggerezza del giudice arbitro che gli ha consentito due soste consecutive nel quinto set consentendogli di recuperare fisicamente. Purtroppo le regole nel tennis non vengono rispettate. Ciononostante Matteo non ha mai mollato. Ha tenuto mentalmente. Ha sì commesso qualche errore ingenuo di rovescio ma non si è mai lasciato andare.

Cobolli ha dominato Tien

Berrettini agli ottavi affronterà il vincitore di un’altra maratona quella che si sta disputando tra Cerundolo (colui il quale ha usufruito del malore di Sinner) e lo spagnolo Landaluce: sono anche loro al quinto set.

È commovente rivedere Berrettini competitivo dopo una carriera tormentata da infortuni e malesseri. Torna agli ottavi d’uno Slam. Se lo merita. È sceso al numero 105 del mondo, classifica che non gli compete. Non dimentichiamo che è stato numero 6 del mondo e finalista a Wimbledon.

Agli ottavi ci sarà anche Flavio Cobolli che ha annientato lo statunitense Tien in tre set: 6-2 6-2 6-3. Agli ottavi Cobolli – romano come Berrettini – affronterà un altro statunitense: Svajda.

È in campo Arnaldi che è un set pari con Collignon.