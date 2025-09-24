Finalmente Berrettini, torna alla vittoria dopo quattro mesi: «Spero non sia l’ultima nel torneo»

Matteo Berrettini torna a vincere, al debutto all’Atp 500 di Tokyo. Il numero 56 del ranking ha battuto lo spagnolo Jaume Munar in un’ora e 36 minuti, concludendo il match dopo due set (6-4 6-2).

L’ultima vittoria del tennista romano risaliva allo scorso 10 maggio agli Internazionali d’Italia, contro Jacob Fearnley.

Berrettini torna a vincere dopo quattro mesi: «Spero non sia l’ultima nel torneo»

«Ho appena ottenuto la prima vittoria del torneo, spero non l’ultima. Mi sento molto felice. L’ultima volta che avevo vinto una partita era a maggio, quindi è una bella sensazione. Il tifo è stato pazzesco, amo il sostegno che c’è qui in Giappone. Il match è stato molto buono, ho giocato bene e penso che giocherò il prossimo incontro tra un paio di giorni» ha dichiarato sui canali social dell’Atp.

Al secondo turno, previsto per venerdì 26 settembre, Berrettini affronterà uno tra Casper Ruud e Shintaro Mochizuki, che gioca in casa.

