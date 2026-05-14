Ancelotti rinnova col Brasile, guiderà la Seleçao anche ai Mondiali 2030

È lui stesso ad annunciare il rinnovo co un video sull'account della federcalcio. Il Brasile - che non vince i Mondiali dal 2002 - si affida totalmente a lui. Il Real Madrid senza Carletto è naufragato

Carlo Ancelotti a lungo commissario tecnico del Brasile. La federazione brasiliana ha voluto far firmare al tecnico di Reggiolo un contratto fino al 2030. Vuole legarsi a lungo a uno dei migliori allenatori della storia del calcio mondiale. Quattro anni in più. L’annuncio ufficiale sull’account della federazione brasiliana. È lo stesso Ancelotti a darne notizia. Quindi non più solo l’imminente Coppa del Mondo del 2026 ma anche quella del 2030. Una scelta intelligente in sé ma anche un modo per far comprendere che tra la Federazione e il tecnico c’è piena sintonia. È il modo migliore per affrontare con serenità quest’avventura. Il contratto era fino alla fine dei prossimi Mondiali.

Ricordiamo che il Brasile non vince i Mondiali dal 2002 quando trionfò in Corea del Sud grazie alla vittoria in finale sulla Germania (c’era Ronaldo il fenomeno ma anche Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos). Da allora per il Brasile neanche una finale giocata. C’è stato anche il Maracanazo ai Mondiali del 2014 con il 7-1 subito in casa dalla Germania che poi vinse in finale contro l’Argentina.

Ancelotti deve sbrogliare la matassa Neymar

La Seleçao non vince né va in finale dal 2002, ossia da 24 anni. Tanti, tantissimi. Troppi. E si sono rivolti ad Ancelotti per uscire da questo sprofondo. Il tecnico italiano si trova benissimo in Brasile, a Rio. Sta preparando al meglio la spedizione americana. Ha già diramato la prima lista dei convocati in cui compare anche Neymar vero e proprio pomo della discordia. Il punto, come ha dichiarato lo stesso allenatore, riguarda le sue condizioni fisiche non certo la capacità di giocare a calcio.

Vale la pena ricordare che Carlo ha lasciato il Real Madrid da nemmeno un anno e la magnifica di guerra si è letteralmente sfasciata con i calciatori Valverde e Tchouameni (non due qualunque) che sono arrivati addirittura pesantemente alle mani nello spogliatoio.