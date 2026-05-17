Allegri esalta Modric: “Ragazzi e calciatori dovrebbero imparare dalla sua passione per il calcio”

A Dazn: "Oggi fremeva per entrare, vederlo così è veramente bello e deve essere di insegnamento a tutti i giocatori e i ragazzi che giocano a calcio"

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro il Genoa

Sulla partita:

“C’era grande pressione, abbiamo rischiato di rovinare una stagione. Non abbiamo ancora fatto nulla, c’è l’ultima partita da giocare. Ringrazio i giocatori per la partita e la società che era presente allo stadio”.

Sui minuti finali:

“Oggi non è volata la giacca, siamo stati bravi nel recupero e con Pulisic potevamo fare il 3 a 1. Domenica speriamo di tornare a vincere in casa”.

“Sulla grande risposta non avevo dubbi. Ci siamo rimessi in ordine, avevamo fatto confusione e preso gol troppo facili che non è una cosa da noi”.

Su Modric

“Abbiamo avuto il piacere di lavorare e allenare Luca e si vede con quale passione e amore fa questo sport. Oggi fremeva per entrare, vederlo così è veramente bello e deve essere di insegnamento a tutti i giocatori e i ragazzi che giocano a calcio. I grandi campioni che no hanno queste caratteristiche non ne ho ami avuto”.

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