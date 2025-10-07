Modric è come Ronaldo o Messi, semplice bellezza nelle mani di Allegri (Süddeutsche)

"Modric è l'ennesimo esempio di una generazione che si rifiuta di smettere di sfruttare le opportunità che il calcio ha offerto loro. Sono dei drogati nel senso migliore del termine"

“È quasi impossibile stabilire con certezza quante volte sia stata usata la frase “Luka Modric vuole riprovarci” . Tuttavia, è stata – e questa è una lezione dell’ultimo decennio – sbagliata più e più volte. Modric non prova mai nulla nella sua carriera; non sembra mai una prova – semplicemente riesce in tutto. Ancora e ancora”. Così scrive la Süddeutsche Zeitung in un pezzo alla “semplice bellezza del calcio”: ovvero Modric nella mani di Allegri.

“In Italia, a ottobre, due mesi dopo il suo arrivo, la gente e i giornali sono già ai suoi piedi. Non solo nella metà rossonera del Milan, ma ovunque Modric vada, gli viene tributato un onore speciale. Eliminare tutto il superfluo e affidarsi a un Modric affermato è attualmente lo stile del Milan. Possiamo osservare il nuovo, vecchio allenatore, Massimiliano Allegri, all’opera. Ha dato ai milanesi un nuovo volto, utilizzando lo stesso stile familiare. Allegri non vuole show, vuole vincere a tutti i costi. E le probabilità che ciò accada non sono affatto scarse: il nuovo Milan ha il vantaggio che il vecchio Milan della scorsa stagione ha fallito così miseramente che non c’è una Coppa dei Campioni in programma a metà settimana. Concentrarsi sul campionato può essere un disastro finanziario ed emotivo per un club così orgoglioso, ma in termini di contenuti, è estremamente attraente sia per l’allenatore che per la squadra. Nessuno lo ha dimostrato meglio dei campioni della scorsa stagione, il Napoli, che ha vinto il suo scudetto anche perché i suoi rivali non si sono sempre concentrati sulla gestione quotidiana del campionato”.

“L’incoronazione prematura di Modric è avvenuta a San Siro alla quinta giornata, nella vittoria per 2-1 contro i campioni in carica del Napoli. Il piano di gioco di Allegri ha funzionato alla perfezione”. Modric – continua il giornale tedesco – conquista i cuori, o meglio il profondo rispetto, della gente non solo perché domina il gioco, ma perché rincorre ogni pallone per 100 minuti contro il Napoli, recupero compreso. Come se non avesse 40 anni, come se non si fosse guadagnato da tempo un posto su una sedia a sdraio, o almeno in panchina, durante queste fasi competitive delle partite”.

“Modric è l’ennesimo esempio di una generazione che si rifiuta di smettere di sfruttare le opportunità che il calcio ha offerto loro. Sono dei drogati nel senso migliore del termine. In termini di coinvolgimento nel gol, il parametro più facile da misurare nel calcio, Modric non potrà mai competere con Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. In termini di etica del lavoro, forza di volontà e dedizione, non è affatto inferiore a nessuno dei due”.