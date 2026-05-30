Allegri e il Milan, problemi per la buonuscita: Napoli irritato (Schira)

Il giornalista su X: De Laurentiis ha fretta di chiudere e sta aspettando che l’allenatore si liberi per ingaggiarlo. L’accordo comunque resta totale. Biennale da 5 milioni netti all’anno con opzione per una terza stagione.

Clima teso tra Milan e Allegri, Napoli irritato

Nicolò Schira fa il punto della situazione per quanto riguarda la firma di Max Allegri con il Napoli; Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti rimasto irritato dai rallentamenti del Milan sulla questione della buonuscita.

Il giornalista ha dichiarato su X:

Ci sono problemi tra Max Allegri e il Milan sulla questione buonuscita. Clima teso tra le parti e Napoli che inizia a essere irritato. Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere e sta aspettando che l’allenatore livornese si liberi per ingaggiarlo. L’accordo comunque tra Max Allegri e il Napoli resta totale. Biennale da 5 milioni netti all’anno con opzione per una terza stagione. I rallentamenti sul liberarsi immediatamente dal Milan non pongono in discussione il matrimonio tra gli azzurri e il tecnico livornese.